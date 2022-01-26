Рада может уйти на карантин из-за всплеска заболеваемости COVID-19 среди нардепов: названы сроки

Со следующей недели Верховная Рада может уйти на карантин из-за большого количества заболевших народных депутатов. Вернутся к работе парламентарии лишь 15 февраля.

Об этом сообщил в Telegram глава фракции "Голос" Ярослав Железняк. По его словам, нардепы проведут открытие сессии и всего несколько голосований.

Окончательное решение будет принято по результатам совещания глав фракций и груп у спикера ВР Руслана Стефанчука.

Пресс-секретарь фракции "Слуга народа" Юлия Палийчук уточнила в Telegram, что по состоянию на утро 26 января только среди "слуг" зафиксировано 17 подтвержденных случаев COVID-19. Также, по ее словам, инфицированы 45 сотрудников аппарата парламента.

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"Ежедневно фиксируется по 2-3 новых случая заражения", – отметила Палийчук.

Нардеп от "СН" Алексей Устенко подтвердил LB.ua, что 10% фракции точно отсутствуют в зале. На заседании в среду зарегистрировались всего 183 депутата.

По информации источников издания в руководстве финансового комитета Рады и во фракции "Слуга народа", в четверг в парламенте не будут рассматривать даже ключевой пакет законопроектов президента относительно электронного паспорта.

"Вопрос вчера, как и другие, провалили даже до внесения в повестку дня. Реально у нас проблема с голосами. Многие болеют, другие в ПАСЕ. Группы не хотят голосовать за все, что хотим мы", – сказал собеседник.

Как сообщал OBOZREVATEL, предыдущая вспышка коронавируса в Верховной Раде произошла в начале ноября 2021 года.