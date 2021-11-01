В Раде произошла вспышка COVID-19, много заболевших: появились подробности
В настоящее время коронавирусом болеют семь народных депутатов. Кроме того, инфицирован 21 сотрудник аппарата Верховной Рады.
Об этом сообщил журналистам на брифинге спикер парламента Руслан Стефанчук. Трансляцию вел телеканал "Рада" в YouTube.
При этом он не назвал фамилии заболевших нардепов.
В Верховную Раду намерены пропускать только тех народных депутатов, работников аппарата, помощников-консультантов и других посетителей, а также представителей средств массовой информации, которые имеют COVID-сертификат или отрицательный ПЦР-тест. Соответствующее постановление должны поддержать не менее 226 нардепов.
Напомним, многие представители отечественной политики не хотят делать прививки от коронавируса. Причины разные – одни ссылаются на наличие антител, другие опасаются самих препаратов, а третьи вообще не признают опасности COVID-19.
Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на утро 1 ноября в Украине официально подтверждено 2 936 238 случаев коронавирусной инфекции. Выявлены за прошедшие сутки 13 936 больных, из них 905 – дети. Госпитализировали 3828 пациентов.
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