Почему ПЦР-тест может не увидеть заражение Омикроном: профессор дал пояснение
При заражении человека штаммом коронавируса Омикрон ПЦР-тест может показать отрицательный результат. Причина в том, что чувствительность различных видов тестов не является стопроцентной.
Об этом в эксклюзивном комментарии OBOZREVATEL рассказал доктор медицинских наук, профессор Сергей Крамарев. "Чувствительность ПЦР-тестов, по самым оптимистическим оценкам, составляет до 80%. То есть 20%, а то и 30% результатов могут быть ложноотрицательными. ПЦР может не видеть не только Омикрон, но и другие вирусы", – пояснил медик.
Он добавил, что у ИФА и быстрых тестов чувствительность еще ниже, чем у ПЦР-тестов. Крамарев уточнил, что чувствительность тестов практически не зависит от конкретного штамма коронавируса.
"Есть отдельные тесты на отдельные штаммы, например, на Дельту, на Омикрон. Но все равно возможности ПЦР-диагностики ограничены ложными результатами до 20-30%", – сказал врач.
Таким образом, по его мнению, нет необходимости в закупке специфических ПЦР-тестов на штамм Омикрон. "Это интересно эпидемиологам, людям, которые изучают распространение вируса. А для клиницистов важно только то, есть коронавирус или нет".
В этом контексте Крамарев рассказал, как поступают врачи, когда ПЦР-тест отрицательный, но есть все основания считать, что пациент болен коронавирусом.
"Когда врач знает, что у пациента был контакт с больным коронавирусом, когда симптомы похожи на COVID-19, когда он с большой вероятностью предполагает ковид, делаются ПЦР-тесты несколько раз. Бывает, на второй-третий раз получаем положительный результат", – сообщил медик.
Как писал OBOZREVATEL, Всемирная организация здравоохранения спрогнозировала, что штамм Омикрон станет доминирующим в ряде стран уже в период новогодних праздников. На сегодняшний день ужесточили карантин в Германии, Ирландии и Нидерландах.
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