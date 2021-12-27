Почему ПЦР-тест может не увидеть заражение Омикроном: профессор дал пояснение

При заражении человека штаммом коронавируса Омикрон ПЦР-тест может показать отрицательный результат. Причина в том, что чувствительность различных видов тестов не является стопроцентной.

Об этом в эксклюзивном комментарии OBOZREVATEL рассказал доктор медицинских наук, профессор Сергей Крамарев. "Чувствительность ПЦР-тестов, по самым оптимистическим оценкам, составляет до 80%. То есть 20%, а то и 30% результатов могут быть ложноотрицательными. ПЦР может не видеть не только Омикрон, но и другие вирусы", – пояснил медик.

Он добавил, что у ИФА и быстрых тестов чувствительность еще ниже, чем у ПЦР-тестов. Крамарев уточнил, что чувствительность тестов практически не зависит от конкретного штамма коронавируса.

Видео дня

"Есть отдельные тесты на отдельные штаммы, например, на Дельту, на Омикрон. Но все равно возможности ПЦР-диагностики ограничены ложными результатами до 20-30%", – сказал врач.

Таким образом, по его мнению, нет необходимости в закупке специфических ПЦР-тестов на штамм Омикрон. "Это интересно эпидемиологам, людям, которые изучают распространение вируса. А для клиницистов важно только то, есть коронавирус или нет".

В этом контексте Крамарев рассказал, как поступают врачи, когда ПЦР-тест отрицательный, но есть все основания считать, что пациент болен коронавирусом.

"Когда врач знает, что у пациента был контакт с больным коронавирусом, когда симптомы похожи на COVID-19, когда он с большой вероятностью предполагает ковид, делаются ПЦР-тесты несколько раз. Бывает, на второй-третий раз получаем положительный результат", – сообщил медик.

Как писал OBOZREVATEL, Всемирная организация здравоохранения спрогнозировала, что штамм Омикрон станет доминирующим в ряде стран уже в период новогодних праздников. На сегодняшний день ужесточили карантин в Германии, Ирландии и Нидерландах.