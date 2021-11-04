Профессор рассказал, как вакцинация от COVID-19 спасает жизни: сознательные люди получили прививки и не болеют

На сегодняшний день в Украине 95% человек, кто оказался в реанимации инфекционных отделений с диагнозом COVID-19, не вакцинированы ни одной дозой. В то же время сознательные люди выбрали вариант сделать прививки и не болеть.

Об этом рассказал заведующий отделом общей и молекулярной патофизиологии Института физиологии имени А.Богомольца НАНУ, доктор медицинских наук Виктор Досенко в эфире телеканала OBOZREVATEL. По его словам, Министерство здравоохранения провалило вакцинальную кампанию. Поэтому людям необходимо пытаться самостоятельно искать подходы к тем, кто против вакцинации, и доносить информацию о необходимости сделать прививку.

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Особое внимание он обратил на пожилых людей, которые находятся в зоне риска и подвержены тяжелому течению болезни.

"Возможно, пожилым людям нужно показать, как просто записаться на вакцинацию, как избежать очереди. Возможно, подвезти своим авто к пункту вакцинации. Надо донести эту информацию до всех людей, живущих рядом с вами. Мягко, но убедительно им донести необходимость вакцинироваться прямо сейчас", – говорит профессор Досенко.

Медик также акцентировал, что сейчас не время говорить о бустерных дозах вакцины, ведь огромное количество украинцев еще не получили и первые две прививки. Нарастание темпов вакцинации он связывает исключительно с введением новых карантинных ограничений.

"У нас вообще речь не о бустерных дозах. Речь идет об огромном количестве людей, которые без принуждения не пошли на вакцинацию. А сейчас пошли только потому, что государство правильно ввело ограничения для определенных категорий и даже связанные с выполнением профессиональных обязанностей", – заявил профессор.

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на утро 4 ноября в Украине официально подтверждены 3 006 463 случая коронавирусной инфекции. Обнаружены за прошедшие сутки 27 377 заболевших, из них 1 787 – дети. Госпитализировали 5 472 пациента.

Кроме того, Украина заняла второе место по суточным показателям смертности от коронавируса. Первое – у России.