Профессор о новой волне COVID-19: можем получить до 20 тысяч больных в сутки

На пике осенней волны коронавируса в Украине ежедневный прирост новых больных может достигать 20 тысяч. Дельта-штамм не увеличит обычные показатели смертности.

Такой прогноз в эксклюзивном блиц-интервью OBOZREVATEL озвучил доктор медицинских наук, профессор, завкафедрой детских инфекционных болезней Национального медицинского университета имени А.Богомольца Сергей Крамарев. "Скорее всего, новый локдаун неотвратим, но он будет гибридным", – добавил медик.

"Если говорить о третьей волне, то мы видим ее самое начало. О максимальных цифрах сейчас говорить сложно, но если прогнозировать по аналогии с предыдущей волной, то можно иметь и до 20 тысяч новых случаев заболевания в сутки", – спрогнозировал он.

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По словам врача, последние научные работы говорят о том, что смертность от Дельта-штамма коронавируса не превышает смертности от предыдущих штаммов. Таким образом, она будет находиться вблизи отметки в 2% от общего количества больных.

Крамарев добавил, что процент смертности в Украине не должен возрастать еще и потому, что к борьбе с заболеванием готовы и медики, и больницы.

Врач предположил, что во время очередного локдауна люди, сделавшие прививку от COVID-19, будут иметь ряд преференций. По его мнению, это неверный подход.

"В идеале, конечно, должен быть полный локдаун для всех, такой же, как был раньше, потому что привитые тоже могут заражаться, тоже могут выделять и распространять вирус. Поэтому я считаю, что даже привитые должны быть ограничены в своих свободах", – подчеркнул он.

Как писал OBOZREVATEL, правительство утвердило новые правила адаптивного карантина на период с 20 сентября. Новшество состоит в разделении тех, кто привит, и тех, кто не привит от коронавируса.