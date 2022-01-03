Профессор дал прогноз, когда пандемия COVID-19 пойдет на спад и мир вернется к прежней жизни

Привычная "доковидная" жизнь может вернуться уже в апреле 2022 года, поскольку COVID-19 ослабевает, и к тому времени может превратиться в просто "еще одну причину простуды". Такой прогноз озвучил ведущий британский эксперт по здравоохранению, призывая ослабить правила самоизоляции во время Пасхи в 2022 году.

Как пишет Daily Star, с обнадеживающим заявлением выступил профессор медицины в Университете Восточной Англии Пол Хантер. Он заявил, что хотя коронавирус "не исчезает", это "лишь один вирус", который перестанет являться поводом для беспокойства до апреля 2022 года, добавив, что COVID-19 просто "станет еще одной причиной простуды".

"Это заболевание, которое не исчезает, инфекция не исчезает, хотя мы не собираемся еще долго рассматривать его как тяжелую болезнь", – сказал Хантер.

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Эксперт отметил, что в конце концов придется ослабить карантинные ограничения.

"В конце концов, нам придется разрешить ковид-положительным людям жить своей обычной жизнью, как и при любой другой простуде. И поэтому в какой-то момент мы должны ослабить ограничения", – убежден Хантер.

Профессор указал на то, что хотя Omicron гораздо заразнее, чем Delta, новый мутировавший штамм более мягкий, то есть заболевание проходит легче, а риск госпитализации на 50-70% ниже, чем у Delta.

По словам Хантера, правила самоизоляции повлекли за собой хаос в британской Национальной службе здравоохранения: 18 829 медиков не работали из-за коронавируса до 19 декабря. Карантинные ограничения также нанесли ущерб гостиничной индустрии, недавно получившей очередную государственную помощь для покрытия потерь, которые понесла во время нынешнего рождественского сезона.

Учитывая это, профессор отметил, что стоит подумать об уменьшении карантинных ограничений уже после пасхальных праздников в 2022 году.

Как сообщал OBOZREVATEL, главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин заявил, что только до конца 2022 года Украина выйдет на путь укрощения пандемии COVID-19.

Однако он подчеркнул, что для этого нужно выполнить одно единственное условие – вакцинация большинства украинцев.