Прививка от гриппа может защитить от серьезных последствий COVID-19 – исследование

Новое исследование показало, что прививка от гриппа может помочь минимизировать тяжелые последствия перенесенного COVID-19. Она может укрепить врожденную иммунную систему, тем самым защищая от нового типа коронавируса.

В исследовании, результаты которого опубликованы в научном в журнале Medicalxpress, были проанализированы электронные записи более 74 тысяч человек из разных стран, включая США, Великобританию, Германию, Италию, Израиль и Сингапур, с положительным результатом на COVID-19.

Ученые обнаружили доказательства того, что ежегодная прививка от гриппа снижает риск инсульта, сепсиса и тромбоза глубоких вен у пациентов с COVID-19. Пациенты с COVID-19, которые были вакцинированы против гриппа, также значительно реже посещали отделение неотложной помощи и были госпитализированы в отделение интенсивной терапии.

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Старший автор исследования, профессор клинической хирургии в Школе Миллера Девиндер Сингх, сказал, что, не смотря на то, что вакцина от коронавируса уже существует, миру все же нужно искать дополнительные средства снижения смертности от COVID-19. Он проводил исследование со студентом-медиком Сьюзан Тагиофф и экспертом по пластической хирургии Бенджамином Славином.

"На сегодня только небольшая часть мира была полностью вакцинирована против COVID-19, и, несмотря на все разрушения, которые произошли из-за пандемии, мировому сообществу все еще необходимо найти решения для снижения заболеваемости и смертности. Доступ к данным миллионов пациентов в режиме реального времени – невероятно мощный инструмент исследования. Вместе с заданием важных вопросов моя команда смогла наблюдать связь между вакциной от гриппа и снижением заболеваемости у пациентов с COVID-19", – сказал он.

Как сказано в пресс-релизе исследования, ученые разделили пациентов на две группы из 37 377 пациентов, потом их сопоставили по факторам, которые могут повлиять на их риск восприимчивости к тяжелой форме COVID-19 (возраст, пол, этническую принадлежность, курение и проблемы со здоровьем, такие как диабет, ожирение и хроническая обструктивная болезнь легких).

Члены первой группы получили вакцину от гриппа за две недели и шесть месяцев до того, как им был поставлен диагноз COVID-19. У участников второй группы также был положительный диагноз COVID-19, но они не были вакцинированы против гриппа

Анализ показал, что те, кто не проходил прививку от гриппа, имели значительно более высокую вероятность (до 20%) попасть в отделение интенсивной терапии. Они также значительно чаще обращались в отделение неотложной помощи (вероятность до 58%), у них развивался сепсис (вероятность до 45%), инсульт (вероятность до 58%) и ТГВ (на 40% вероятнее). Риск смерти не менялся.

Не смотря на результаты исследования, его авторы настоятельно рекомендовали людям получать вакцины от COVID-19, а также ежегодную вакцину против гриппа.

Как сообщал OBOZREVATEL, заслуженная врач Украины Ольга Богомолец предположила, что прививку от коронавируса, вероятно, придется делать раз в год – так же, как и в случае с ежегодной прививкой от сезонного гриппа.