Прививка от COVID-19 смертельно опасна? Врач из Израиля развенчал миф

Вакцина от коронавируса действует на беременную женщину так же, как и на любого другого человека. Предположение, что прививка может стать причиной смерти в долгосрочной перспективе – миф.

Об этом в эксклюзивном блиц-интервью OBOZREVATEL рассказал врач-анестезиолог, ответственный за клинические исследования препаратов от COVID-19 и постковидных поражений в одной из израильских компаний Борис Бриль. "Вакцина оказывает на организм беременной женщины примерно такое же действие, как и на организм любого другого человека. Реакцией, вызываемой вакциной, является ответ антиген-антитело", – пояснил он.

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Медик добавил, что вещества, присутствующие в вакцине, полностью выводятся из организма за 3 суток. "Через 72 часа после укола от состава прививки практически ничего не остается. Как он может продолжать действовать дальше?" - сказал он.

"Для будущего ребенка вакцина не представляет никакой угрозы, потому что это совсем другой механизм. Это то же самое, что женщина едет за рулем и это является противопоказанием для беременности", – подчеркнул Бриль.

Он также прокомментировал мнение о том, что якобы прививка может стать причиной проблем со здоровьем спустя несколько лет и даже стать причиной смерти. "Если человек был вакцинирован, это не значит, то он получил вечную жизнь. Например, в Израиле вакцинировано много пожилых людей, много людей с тяжелыми заболеваниями. Они могут умирать. Но сказать, что это из-за вакцины?" – заметил врач.

"Если сравнивать смертность от инфарктов, то вы чаще увидите это у вакцинированных, потому что их 98% среди пожилых в Израиле. Если взять тысячу вакцинированных человек и тысячу не вакцинированных, у них будет абсолютно одинаковое количество смертей", – добавил он.

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