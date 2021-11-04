Президент Грузии выступила за платное лечение для непривитых от COVID-19: какая ситуация в стране

Президент Грузии Саломе Зурабишвили выступила за платное лечение для непривитых от коронавируса. Она назвала трагедией эпидситуацию и высокую смертность в стране.

Об этом сообщает "Новости – Грузия". Зурабишвили на брифинге призвала правительство принять жесткие меры для активизации процесса вакцинации: ввести COVID-паспорта для пропуска в общественные места, сделать обязательными прививки для граждан из групп риска, а также платно лечить невакцинированных граждан.

По ее словам, в больницах заявляют, что 99% пациентов реанимаций – это непривитые.

Президент считает, что в сложившеся ситуации "виноваты все" – и правительство, которое должно принимать более решительные шаги для всеобщей вакцинации, и политические партии, которые проводят многолюдные акции, и священнослужители, которые "не осуждают антиваксеров" и не призывают вакцинироваться паству.

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Также она обратилась к СМИ с просьбой увеличить количество программ, освещающих вопрос вакцинации.

При этом Зурабишвили заявила, что категорически против возвращения к локдауну, закрытию страны, так как это нанесет ущерб экономике.

С начала пандемии в Грузии зафиксировали 738 171 случай коронавирусной болезни, из них 10 238 закончились летальным исходом. Накануне в стране скончалось 49 инфицированных, днем раньше – 47 человек.

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на утро 4 ноября в Украине официально подтверждены 3 006 463 случая коронавирусной инфекции. Обнаружены за прошедшие сутки 27 377 заболевших, из них 1 787 – дети. При этом умерли от COVID-19 уже 70 146 человек (+699 за сутки).

Заведующий отделом общей и молекулярной патофизиологии Института физиологии имени Богомольца НАНУ доктор медицинских наук Виктор Досенко заявил, что движение врачей-антивакцинаторов представляет реальную угрозу национальной безопасности Украины. Эти люди, которые называют себя медицинскими работниками, которые с телеэкранов заявляют о том, что прививки от COVID-19 не являются обязательными, профессионально непригодны и подлежат увольнению.

По его словам, кампания по вакцинации в Украине фактически провалена.