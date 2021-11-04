В Украине свыше 27,3 тыс. новых случаев COVID-19, умерли 699 человек
По состоянию на утро четверга, 4 ноября, в Украине официально подтверждены 3 006 463 случая коронавирусной инфекции. Обнаружены за прошедшие сутки 27 377 заболевших, из них 1 787 – дети. Госпитализировали 5 472 пациента.
От COVID-19 в стране умерли уже 70 146 человек (+699 за сутки), выздоровели 2 479 138 (+12 464). Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Министерства здравоохранения.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1836), Днепропетровской (2254), Одесской (1899), Харьковской (1656) и Житомирской (1559) областях.Количество заболеваний в регионах за сутки:
г. Киев – 1836 случаев;
Винницкая область – 672 случая;
Волынская область – 674 случая;
Днепропетровская область – 2254 случая;
Донецкая область – 1390 случаев;
Житомирская область – 1559 случаев;
Закарпатская область – 421 случай;
Запорожская область – 1350 случаев;
Ивано-Франковская область – 1214 случаев;
Киевская область – 967 случаев;
Кировоградская область – 212 случаев;
Луганская область – 759 случаев;
Львовская область – 1400 случаев;
Николаевская область – 733 случая;
Одесская область – 1899 случаев;
Полтавская область – 1197 случаев;
Ривненская область – 1041 случай;
Сумская область – 1543 случая;
Тернопольская область – 523 случая;
Харьковская область – 1656 случаев;
Херсонская область – 613 случаев;
Хмельницкая область – 1113 случаев;
Черкасская область – 775 случаев;
Черновицкая область – 694 случая;
Черниговская область – 882 случая.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.
С начала кампании по вакцинации в Украине было привито 10 895 720 человек, из них получили одну дозу – 10 895 718 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 7 682 891 человек (из них два человека получили одну дозу за рубежом). В общей сложности проведено 18 578 609 прививок.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее, специалисты Всемирной организации здравоохранения рекомендовали использовать для прививок против коронавируса вакцину Covaxin. Она индийского производства, разработана Bharat Biotech.
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