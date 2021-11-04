В Украине свыше 27,3 тыс. новых случаев COVID-19, умерли 699 человек

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Covid
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В Украине свыше 27,3 тыс. новых случаев COVID-19, умерли 699 человек

По состоянию на утро четверга, 4 ноября, в Украине официально подтверждены 3 006 463 случая коронавирусной инфекции. Обнаружены за прошедшие сутки 27 377 заболевших, из них 1 787 – дети. Госпитализировали 5 472 пациента.

От COVID-19 в стране умерли уже 70 146 человек (+699 за сутки), выздоровели 2 479 138 (+12 464). Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Министерства здравоохранения.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1836), Днепропетровской (2254), Одесской (1899), Харьковской (1656) и Житомирской (1559) областях.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

  • г. Киев – 1836 случаев;

  • Винницкая область – 672 случая;

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  • Волынская область – 674 случая;

  • Днепропетровская область – 2254 случая;

  • Донецкая область – 1390 случаев;

  • Житомирская область – 1559 случаев;

  • Закарпатская область – 421 случай;

  • Запорожская область – 1350 случаев;

  • Ивано-Франковская область – 1214 случаев;

  • Киевская область – 967 случаев;

  • Кировоградская область – 212 случаев;

  • Луганская область – 759 случаев;

  • Львовская область – 1400 случаев;

  • Николаевская область – 733 случая;

  • Одесская область – 1899 случаев;

  • Полтавская область – 1197 случаев;

  • Ривненская область – 1041 случай;

  • Сумская область – 1543 случая;

  • Тернопольская область – 523 случая;

  • Харьковская область – 1656 случаев;

  • Херсонская область – 613 случаев;

  • Хмельницкая область – 1113 случаев;

  • Черкасская область – 775 случаев;

  • Черновицкая область – 694 случая;

  • Черниговская область – 882 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

За сутки заболели более 27 тыс. человек.

С начала кампании по вакцинации в Украине было привито 10 895 720 человек, из них получили одну дозу – 10 895 718 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 7 682 891 человек (из них два человека получили одну дозу за рубежом). В общей сложности проведено 18 578 609 прививок.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, специалисты Всемирной организации здравоохранения рекомендовали использовать для прививок против коронавируса вакцину Covaxin. Она индийского производства, разработана Bharat Biotech.

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