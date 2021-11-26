Президент Чехии Земан заразился COVID-19, его госпитализировали

В четверг, 25 ноября, у президента Чехии Милоша Земана подтвердили диагноз COVID-19. Несмотря на отсутствие симптомов, лечащий врач принял решение госпитализировать главу государства в Центральный военный госпиталь в Праге.

Информацию о заражении президента коронавирусной инфекцией подтвердил его пресс-секретарь Иржи Овчачек в Twitter. В официальном сообщении говорится, что программа президента Чехии будет приостановлена на время лечения COVID-19. В частности, 26 ноября он собирался назначить нового премьер-министра, а на следующей недели встретиться с кандидатами на должности в правительстве.

Также по информации Ceska Televize у президента Земана нет никаких клинических симптомов коронавирусной инфекции, а тестирование решили провести из-за вероятного контакта с больным сотрудником канцелярии главы государства. Кроме того говорится, что у Милош Земан вакцинирован от коронавируса, при чем тремя дозами.

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Издание также сообщает, что у президента есть сопутствующее хроническое заболевание печени. Еще в октябре из-за этого Земана госпитализировали в реанимацию, потом перевели в реабилитационное отделение, а затем на койку длительного ухода.

Prezident republiky 🇨🇿 Miloš Zeman byl v rámci standardů poskytovatele domácí péče ve čtvrtek dne 25. listopadu 2021 v odpoledních hodinách na zámku v Lánech testován na přítomnost onemocnění COVID-19.



Výsledný test byl bohužel pozitivní: https://t.co/r5u4td7FrB — Jiří Ovčáček (@PREZIDENTmluvci) November 25, 2021

Как сообщал OBOZREVATEL, в Чехии с 26 ноября будет действовать режим чрезвычайного положения. Такое решение правительство приняло из-за увеличения количества заражений коронавирусом.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения количественно оценила эффект вакцинации от коронавируса для спасения жизней. По ее оценкам, прививки спасли от смерти не менее полумиллиона человек только в Европе.