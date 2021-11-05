После реанимации уехал в село для восстановления: история тяжелобольного пациента, победившего COVID-19
Врач из Киева рассказала историю выздоровления своего родственника, который в тяжелой форме перенес коронавирус. В частности, речь идет об "индивидуальной программе реабилитации".
Об этом врач-пульмонолог Виктория Ялтонская, которая заведует отделением Киевской городской клинической больницы №17, написала на своей странице в Facebook. Мужчина какое-то время провел в глухом селе один.
По словам Ялтонской, родственник заболел в ноябре 2020 года. Скорая тогда везла его в больницу "через пол страны" и доставила с низкой сатурацией (уровень насыщения крови кислородом) и без сознания.
"Через сутки – резкое ухудшение, критическое состояние, а затем несколько недель реанимации", – вспоминает врач.
Когда его попытались выписать, стало известно, что сатурация не держится. После чего мужчина еще месяц провел "в тесном контакте с кислородным концентратором".
Затем его таки выписали и мужчина, отказавшись от больничного, взял длительный отпуск, отправился в село. Там он носил воду из колодца, рубил дрова и гулял по лесу, что Ялтонская назвала "индивидуальной программой реабилитации".
После нее родственник врача вернулся на работу, а спустя шесть месяцев после выздоровления без сомнений привился от коронавируса.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине за последние сутки зафиксировали 27,3 тысячи новых случаев коронавируса, из которых 5,4 тысячи человек были госпитализированы. Отметим, что почти все, кто попадает в больницу с COVID-19, невакцинированы.
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