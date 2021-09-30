Португалия стала лидером по вакцинации против COVID-19 в Европе: власти сообщили о снятии всех запретов
Португалия объявила, что с 1 октября отменяет ограничительные меры, введенные для сдерживания пандемии, и расформирует свои армейские подразделения, которые занимались прививанием населения. Страна возглавила список стран с самым высоким уровнем вакцинации в мире.
Об этом сообщило издание La Repubblica. Отмечается, что 86% жителей страны уже сделали по две прививки от коронавируса. Португалия опередила Объединенные Арабские Эмираты, где вакцинировано 80,8% населения, Сингапур с 77,3% вакцинированных и всех государств-членов Европейского Союза. Количество госпитализаций с коронавирусом в стране упало до минимума с начала пандемии.
С 1 октября в Португалии будут отменены все ограничения, включая закрытие границ, и запрет массовых мероприятий. Бары и ночные клубы снова откроются.
Зеленый пропуск не будет обязательным в гостиницах, ресторанах и тренажерных залах, но будет нужным для путешествий самолетом, кораблем и для участия в спортивных мероприятиях.
Ношение маски останется обязательным в транспорте, во время массовых мероприятий, в домах престарелых и в магазинах. На открытом воздухе маски будут не нужны.
Эксперты в области здравоохранения объясняют успех вакцинации в Португалии сотрудничеством врачей, военных и местных властей.
Кампанию прививок от коронавируса в Португалии возглавил 60-летний вице-адмирал в отставке Энрике Говея Э Мело, который стал национальным героем португальцев. Они встречали его овациями в центрах вакцинации.
"Меня не интересует, мы на первом месте, второму, или третьему. Я только хочу, чтобы вирус был под контролем. Вакцинировать как можно больше людей, чтобы вирус не имел места для маневра", – заявил Энрике Говея.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Португалии позволили вакцинировать против COVID-19 подростков от 12 лет.
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