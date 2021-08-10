В Португалии разрешили вакцинировать против COVID-19 подростков от 12 лет
Министерство здравоохранения Португалии разрешило вакцинировать против коронавируса COVID-19 подростков в возрасте от 12 до 15 лет. Иммунизация детей будет проходить в присутствии родителей или опекунов, предварительные консультации у врача необязательны.
Об этом рассказала глава ведомства Граса Фрейтас во время пресс-конференции с журналистами. Данное решение принято в связи с более агрессивным штаммом пандемии Дельта и вступит в силу до начала нового учебного года.
"Мы провели исследование, ознакомились с кампанией по вакцинации подростков в США. Там настолько незначительный уровень побочных эффектов, в том числе, на сердечных функциях, что мы считаем важным перенять этот опыт", – заметила министр.
Она добавила, что это будет абсолютно добровольная мера и принимать решение юноша или девушка смогут, посоветовавшись с родителями.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Португалии от сложной формы коронавируса скончалась целая семья, которая категорически отрицала необходимость искусственной иммунизации путем прививки.
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