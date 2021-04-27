Поможет ли вакцина от индийского штамма COVID-19: иммунолог дал объяснение

Эпидемиологи предупредили, что в Украину может прийти недавно обнаруженный штамм коронавируса из Индии, где сейчас наблюдается критическая эпидситуация. Иммунолог Борис Донской ответил, помогут ли в борьбе с ним антитела тех, кто вакцинировался или переболел ранее.

Комментарием он поделился в эфире канала "Украина 24". В то же время отметил, что украинские специалисты пока не обладают достоверной информацией о новом мутанте COVID-19.

"В любом случае люди, переболевшие родственные штаммы коронавируса, будут более защищены, чем те, кто не вакцинировался и не болел. Но насколько эта защита будет эффективной, от чего именно будет защищать – от худших прогнозов или от инфицирования, – к сожалению, мы пока не знаем", – подчеркнул врач.

По его словам, человек, который переболел любым вирусом, COVID-19 или другим, тем самым штаммом в ближайшие годы не заболеет. А если точнее, то инфицируются менее 1% людей, которые по тем или иным причинам не создали иммунной защиты.

"Однако если вирус принципиально меняется, дизайн его антигенов другой, то человек может его не распознать и снова заболеть. Но в любом случае болезнь будет иметь гораздо более легкое течение, чем в первый раз", – объяснил Донской.

Он также выразил надежду, что в Украине появится собственная вакцина от COVID-19, хотя и не скоро.

"Потому что это сложный процесс, быстро его нельзя сделать. Для этого нужно очень много факторов и изменений в стране", – добавил иммунолог.

Как сообщал OBOZREVATEL, эпидемиолог Наталья Виноград предупредила, что индийский штамм коронавируса находится рядом с Украиной. По ее словам, в европейских странах уже регистрируется мутация вируса, которая возникла на индийском субконтиненте.