Помочь уже ничем не можем. Извините
Концентраторы закончились. Лист ожидания уже больше 20 человек. Приоритет – люди с тяжёлой хроникой, одинокие старики. Играем в Господа Бога: Давай дадим этому, у него больше шансов. Нет, давай вот этой бабушке. У неё сегодня день рождения и сатурация падает быстро. Давай двухпоточный лучше бабушке и дедушке, которые вдвоем лежат. Литраж будет маленький, но может хоть как-то потянем.
Споры все горячей. При равной сатурации – кого спасать? Больного с букетом хронических или условно здорового члена общества? 70-летнего или 85-летнего?
Это реальные истории. Реальные жизни.
Скорые стоят в очереди около стационаров. Люди звонят прямо из машин скорой – нас не пускают. Тут охрана. Мест нет. Один пациент уже проехал со скорой 4 (!!) больницы и в отчаянии они приехали в 11-ю городскую (которая не ковид)
И в это время моя сотрудница обзванивает тех, кто взял концентраторы давно – в надежде на возврат.
И вот тут совсем руки опустились.
Далее – цитата из рабочего чата:
"Понимаете, девочки, чтобы узнать о свободных кислородных концентраторах, об этом должны сообщить. Как правило, люди ждут личного напоминания им об этом. Это же не забирать, а отдавать...
Я сегодня утро потратила на то, чтобы связаться с теми, чьи контакты у меня.
Одна в больнице, родня кк держит дома, "потому что понадобится на выписку".
Другой, священник – слишком слаб, чтобы снести вниз, а у божьего человека, видимо, нет друзей, к кому можно обратиться. Вечером Игорь сам поедет.
Третья умерла, родственникам сейчас не до этого...буду завтра ещё раз им звонить.
Четвёртая не может привезти, так как не сделала справки и ксероксы. Я ей сказала, возвращайте уже так, справки уже потом.
А ещё рявкнула одной, что если бы вы платили по 500 гривен в сутки и дали залог –вернули бы аж бегом". (С) Оксана Вайнбранд
Зря, видимо, мы не берём залоги и даём кислород бесплатно. Вот реально зря.
А ещё очень хочется обратиться к тем, кто приезжает за концентраторами на машинах стоимостью 50-100 тыс долл. Мы не разделяем сейчас людей по финансовым возможностям. Коммерческие прокаты все пустые стоят, и вашим мамам, папам, бабушкам тоже нужно дышать. И мы выдаём всем.
Но, честно говоря, очень стыдно, когда бабушка лет 70 возвращает концентратор, сжимает в руке 500 грн и пытается засунуть их в бокс: "девочки, спасибо".
Когда жена, потерявшая мужа от онко – и благодаря концентратору это произошло без мучений – пытается запихнуть деньги каждому сотруднику: возьмите, пожалуйста. Вы так помогли.
А вы разворачиваетесь – и делаете вид, что вам все должны... Стыдно. Очень.
Боксы в офисе стоят для того, чтобы мы могли купить ещё аппараты.
Как это объяснить? У меня в голове не укладывается, честно.
А ещё лично от меня. Знакомым, подписчикам, друзьям. Не передавайте пожалуйста своим пациентам "я звоню от такого-то": я не делаю выбор потому, что мы дружим, знакомы или вы – наш донор. Очередь одна для всех.
Тоже самое по запросу: "Катя, найди место. Любые деньги заплатим".
Я не ищу места за деньги. И не даю денег в стационары. Я запихиваю только законным путём или благодаря тому, что знаю врачей. Если места есть. Или доставляют койки. Никаких приоритетов не может быть, потому что мы знакомы. Все подобные пациенты – это критические пациенты и мне не знакомые. Конечно, я помогаю друзьям тоже. Но в порядке очереди, скажем так. Я никогда не подвину незнакомую бабушку с сатурацией 80 ради своего знакомого с сатурацией 90.
Простите.
Знаете, я думаю, тут уже не спасёт ничего. Очень хочется отключить телефон. Слушать, как они все горько плачут и умоляют – невозможно. Видеть, как люди думают только о своей шкуре – ещё более невыносимо.
Помочь уже ничем не можем.
Извините...
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