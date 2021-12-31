Полный курс вакцинации против COVID-19 прошли более 44% украинцев – Минздрав

44,1% взрослого населения Украины получили две дозы вакцины против коронавирусной болезни. По крайней мере одну прививку против COVID-19 уже имеют 47,3% совершеннолетних украинцев.

Об этом сообщает в Facebook Министерство здравоохранения Украины. Согласно рекомендациям ВОЗ, показатель привитых людей в мире до конца года должен составлять 40%.

Так, за сутки 30 декабря в Украине вакцинировано 101 705 человек. Первую дозу получили 27 065 человек, вторую – 72 834, дополнительную – 578, бустерную – 1228.

С начала вакцинальной кампании привито 14 698 234 человека, из них получили первую дозу – 14 698 232, две дозы – 13 698 387, дополнительную дозу – 3880, бустерную дозу – 4900.

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В общей сложности проведено 28 405 399 прививок.

Дополнительную прививку от коронавируса делают для того, чтобы защитить людей, у которых из-за состояния здоровья вакцины имеют более низкую эффективность. К примеру, это касается пациентов с онкологией, ВИЧ/СПИД или иммунодефицитом. То есть благодаря уколу удается достичь уровня защиты организма, который здоровые люди получают благодаря двум дозам COVID-препарата.

Но не следует ее путать с бустерной дозой. Ее рано или поздно нужно будет сделать всем украинцам – чтобы продлить действие вакцины и усилить иммунный ответ организма, который со временем снижается.

Как сообщал OBOZREVATEL, ученые международного здравоохранения в Университете Кертина (Австралия) допустили, что людям, возможно, придется получать две или даже три прививки против коронавируса каждый год, чтобы поддерживать защиту от вируса. К такому выводу их подтолкнули ранние результаты эффективности бустерных уколов.