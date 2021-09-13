Бережнов пояснил, почему в Украине массово не вакцинируют детей

Татьяна Гайжевская
Татьяна Гайжевская
Covid
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Бережнов пояснил, почему в Украине массово не вакцинируют детей

Ответ на вопрос, следует ли прививать детей от коронавируса, будет получен в перспективе ближайших 2-3 лет. К тому времени будут проведены необходимые научные исследования.

Такой прогноз в эксклюзивном блиц-интервью OBOZREVATEL озвучил экс-главный санитарный врач Украины Сергей Бережнов. "Почему сегодня не разрешают прививать детей? Выполняют первую заповедь врача – "не навреди", – сказал он.

Как пояснил Бережнов, поскольку человечество впервые столкнулось с коронавирусом, вакцины пришлось изготавливать по ускоренной процедуре, а клинические исследования проводились на взрослых, "более того – на относительно здоровых людях".

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"Поэтому с большой осторожностью производители пишут в инструкциях, кого можно прививать, чтобы у человека не было тяжелой реакции на вакцинацию", – заметил он.

Медик рассказал, что до последнего времени "никто не проводил экспериментов с детьми". Страны, которые начали практиковать вакцинацию детей, фактически берут на себя ответственность вместо производителей вакцин. В то же время врач убежден, что тематические научные исследования обязательно будут проводиться.

"В среднем необходимо около 5 лет, чтобы можно было четко сказать, кого и как прививать. В этой ситуации мы уже 2 года. Значит, через 2-3 года мы сможем получить все ответы на свои вопросы, в частности, в отношении вакцинирования детей", – пояснил врач.

Как писал OBOZREVATEL, на Кубе приняли решение о вакцинации детей от коронавируса с 2-летнего возраста вакциной, которая не была одобрена ВОЗ. Привить 90% населения в стране планируют к декабрю.

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