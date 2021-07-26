Голубовская – о "побочке" вакцин: в Украине не расследуются случаи поствакцинальных осложнений

В Украине нужно расследовать случаи осложнений после вакцинации от COVID-19 и вести их статистику. Подобная практика есть в развитых странах мира и направлена на минимизацию рисков для пациентов, которые хотят сделать прививку против коронавируса.

Такого мнения придерживается ведущая инфекционист Минздрава, заслуженная врач Украины Ольга Голубовская. В интервью УНН она указала на тот факт, что побочные эффекты от вакцин фиксируются во всем мире. Наша страна – не исключение. Так, официально был признан случай смерти одного мужчины, который незадолго до этого получил укол с вакциной.

По словам Голубовской, ей бы "очень хотелось", чтобы в Украине все же проводили подсчет и более детальный анализ негативных эффектов после прививок.

Видео дня

"Не для того, чтобы пугать людей, наоборот, для того, чтобы изучать вопрос и минимизировать те или иные риски для каждого человека. Вы же видите – весь мир рапортует", – отметила эксперт.

С 2017 года решением тогдашней в.и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун в Украине закрыта медицинская статистика, напомнила Голубовская.

"Но я сейчас говорю о том, что у нас не расследуются, практически не расследуются, или очень мало расследуются поствакцинальные реакции и осложнения, и они не попадают в статистику. Вы посмотрите, даже Pfizer, AstraZeneca все обсуждают: какое количество тромбозов, миокардитов... Мы видим это по публикациям, но у нас же тишина и спокойствие", – сказала инфекционист.

Она указала, что среди экспертов уже даже появились шутки на эту тему: мол, позитивно влияет украинский чернозем, из-за чего в стране "совершенно нет никаких побочных эффектов".

"А они же есть. Я, например, консультировала молодого человека 30-ти лет, у которого после вакцинации Pfizer развилось тяжелейшее поражение центральной нервной системы – стволовой энцефалит", – рассказала врач о случае из своей практики.

Она добавила: этот мужчина попал в реанимационное отделение в тяжелом состоянии. Голубовская также заявила, что будет заниматься тем, чтобы все подобные случаи расследовались, по крайней мере – рапортовались и вносились в статистику.

Пока в Украине был единственный случай признания комиссией нежелательного явления после вакцинации, повлекшее смерть пациента.

"Это была трагедия в Краматорске с Антоном Тищенко. И тогда это признала не комиссия Минздрава, а комиссия академии наук и временная следственная комиссия Верховной Рады. И расследовать такие случаи должна независимая комиссия", – считает врач.

Она подчеркнула: медицинские расследования поднимут доверие к государственным институциям. Они необходимы, чтобы люди чувствовали: "если вдруг что-то случается, то государство готово хотя б помочь как-то людям".

"Это же не делается для того, чтобы подорвать приверженность к вакцинации, как к методу, нет. Наоборот... Это же наша с вами жизнь, даже не здоровье. Кроме того, еще никто не знает отдаленных последствий. А у нас все силы тратятся только на пропаганду вакцинации и это правильно, но у людей до конца не будет доверия, пока государство не будет выполнять все свои функции по отношению к людям", – пояснила врач.

Голубовская также добавила, что изучение вакцинации важно и для дальнейшего развития науки.

Добавим: в Украину доставили уже четыре вакцины: CoviShield и CoronaVac, Comirnaty производства Pfizer/BioNTech, а также американскую Jansen от Johnson & Johnson. Об этих препаратах можно прочитать по ссылке.

Как ранее писал OBOZREVATEL: