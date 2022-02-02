Переболевших COVID-19 нельзя нагружать на 100%: врач назвал причину

Люди, перенесшие коронавирус, зачастую не в состоянии выполнять свои обязанности на рабочем месте на все 100% в течение периода реабилитации. Работодателям следует учесть этот факт и не требовать от работников полной отдачи.

Такое мнение в эфире телеканала OBOZREVATEL высказал врач-эпидемиолог, основатель NEGIC, глава ОО "Инфекционный контроль в Украине" Андрей Александрин. "Люди выздоравливают, но на самом деле после того, как они переносят заболевание, их сопровождают и физические, и психологические расстройства", – подчеркнул он (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца этой новости).

"У нас есть протоколы лечения COVID-19, но не совсем четко прописано, какие рекомендации нужно давать людям, которые только что переболели", – заметил медик.

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По его словам, в Украине еще не выстроена система предоставления помощи перенесшим коронавирус пациентам, которые нуждаются в реабилитации. "На сегодняшний день у нас невозможно даже провести оценку, есть ли осложнения постковидного синдрома", – добавил Александрин.

"К сожалению, у нас как только закрывается больничный лист, сразу же на его рабочем месте любой работодатель требует от человека, чтобы он работал в полном объеме. Но это невозможно", – заявил он.

"Человек может говорить: "Я не могу сосредоточиться, у меня не хватает сил". А на него руководство начинает смотреть как на того, кто пытается немного увильнуть от выполнения своего функционала. Но это не потому, что человек плохой, а потому что его болезнь спровоцировала такое состояние на определенный период времени", – сказал врач.

"Это нужно как-то урегулировать на национальном уровне", – призвал он.

Как писал OBOZREVATEL, заведующий отделом общей и молекулярной патофизиологии Института физиологии имени Богомольца НАНУ, доктор медицинских наук Виктор Досенко назвал причину возникновения постковидного синдрома. По его словам, дело в лимфоцитах, которые активизируются коронавирусом.