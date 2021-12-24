Пациенты с Омикроном на 70% реже нуждаются в госпитализации, чем с Дельтой – исследование
В Британии заявили, что пациенты, которые заразились штаммом коронавируса Омикрон на 50-70% реже нуждаются в госпитализации, чем те, кто заразился вариантом Дельта. Кроме того, они как минимум на 31% реже оказываются в реанимации.
Об этом заявили в Агентстве по безопасности здравоохранения страны (UKHSA), основываясь на результатах проведенного исследования. Оно основано на всех случаях заболевания Омикроном и Дельтой в Британии с начала ноября, передает ВВС.
Участия в анализе также принимали 132 человека, которые были госпитализированы с Омикроном. Результаты показали, что:
31-45% пациентов с Омикроном реже попадают в отделение неотложной помощи;
вероятность госпитализации ниже на 50-70% по сравнению с другими штаммами коронавируса;
10% инфицированных Омикроном уже болели коронавирусом.
Как уточнили в UKHSA, риск высокой нагрузки на систему здравоохранения страны остается очень высоким, поскольку Омикрон передается быстрее, чем другие варианты. В учреждении также добавили, что с большой вероятностью бустерная доза вакцины может предотвратить заражение, а две дозы обеспечивают ограниченную защиту.
При этом ослабевать на 15-25% защита от вируса, по данным исследователей, будет уже спустя десять недель после вакцинации.
В Британии такие результаты назвали обнадеживающими. Однако, по словами министра здравоохранения страны Саджида Джавида есть вероятность того, что больницы будут перегружены. Он напомнил, что в Британии установили новый рекорд по заболевшим коронавирусом – 119 789 случаев.
"Случаи Омикрона продолжают расти с невероятной скоростью и уже установили рекорд по заболеваемости за день. Число госпитализаций увеличивается, есть риск, что британская система здравоохранения будет перегружена", – сказал чиновник.
Как сообщал OBOZREVATEL, ученые из Лондона заявили, что заболевания, вызванные штаммом Омикрон, являются не менее тяжелыми, чем вызванные Дельтой. Более того, вероятность повторного заражения Омикроном в 5,4 раза выше, чем более ранним вариантом коронавируса.
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