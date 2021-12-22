Пассажиры автобуса Одесса – Киев устроили потасовку с полицией из-за проверки COVID-сертификатов. Видео

Правоохранительные органы продолжают заниматься проверкой сертификатов о вакцинации против коронавируса у украинцев. Однако не всегда такие проверки проходят гладко. К примеру, пассажиры автобуса Одесса – Киев устроили потасовку с полицейскими.

Инцидент произошел в среду, 22 декабря, когда полиция остановила автобус для проверки COVID-сертификатов. Видео опубликовали в Telegram-канале "Киев Сейчас".

Как известно, в Украине уже почти два месяца действуют карантинные ограничения для невакцинированных граждан. Без сертификата о прививке или негативного ПЦР-теста, или справки о выздоровлении их не должны пускать в общественный транспорт, рестораны, кинотеатры, ТРЦ, фитнес-залы.

Видео дня

У двух пассажиров автобуса Одесса – Киев сертификатов о вакцинации не оказалось. Они начали скандалить и отказались выходить из автобуса. Правоохранители были вынуждены задержать автобус на полтора часа. Лишь после этого нарушителей удалось вывести из автобуса.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Министерстве здравоохранения рассказали, что те, кто купили поддельные сертификаты о вакцинации от коронавируса, но хотят получить прививку, должны признаться в содеянном. Ведь сейчас медики вынуждены отказывать людям в прививке, если данные о вакцинации есть в базе.

Напомним, в Украине регулярно появляется информация о разоблачении правоохранителями злоумышленников, которые изготавливают поддельные COVID-сертификаты. При этом украинцы, которые пользуются их услугами, в первую очередь покупают себе не справку, а риск госпитализации или смерти от коронавируса.