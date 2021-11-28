Конфликты, расписки и первые суды: как проходят проверки карантинных ограничений в Украине

В Украине уже больше месяца действуют карантинные ограничения для невакцинированных граждан. Без сертификата о прививке или негативного ПЦР-теста, или справки о выздоровлении их не должны пускать в общественный транспорт, рестораны, кинотеатры, ТРЦ, фитнес залы. Однако проверки оказались не такими уж и страшными, а суды прощают нарушителей. Бизнесмены, в свою очередь, жалуются на скандалы и полицию.

Подробнее об этом читайте в материал OBOZREVATEL.

На самом деле суды вовсе не завалены исками от нарушителей карантинных ограничений.

В Реестре судебных решений за последний месяц есть всего несколько дел по этому поводу. Причем суды почему-то закрывают глаза на нарушения, а виновные отделываются легким испугом.

Например, в Дружковке Донецкой области городской суд рассматривал дело продавщицы магазина женской одежды "Планета", которая работала без сертификата о прививке, и без ПЦР-теста. Продавец на суд даже не явилась. Но судья посчитал, что вина предпринимательницы не доказана, поэтому дело закрыл.

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Аналогичное дело рассматривалось и в городском суде Сум. Там предпринимательница магазина "Склад" из Конотопа, гражданка Узбекистана также работала без сертификата о вакцинации и не имела при себе ПЦР теста.

Но судья посчитал, что в полицейском протоколе нет доказательств ее вины и дело закрыл.

Также продавец без сертификата о вакцинации торговала спиртными напитками в магазине в городе Терновка Харьковской области. Судья посчитал, что в ее действиях нет нарушений и дело также закрыл.

Повезло и пассажиру маршрутки, который ехал из села Веселое в Запорожье и не имел документа о вакцинации. Судья Михайловского районного суда решила ограничиться устным замечанием, и не штрафовать нарушителя.

В Министерстве внутренних дел Украины отчитались: за месяц провели более 91 тысячи проверок в транспорте на предмет карантинных ограничений. Составили 704 административных протокола.

Однако сами украинцы рассказывают, что далеко не везде у них требуют предъявить QR-коды о вакцинации. Противники прививок хвастаются, что спокойно ездят в общественном транспорте, гуляют по магазинам и ТРЦ.

"Я живу в Днепре, не вакцинировалась, свободно хожу в ТРЦ, езжу в транспорте, ни разу меня не проверяли", – пишет на форуме жительница Днепра.

А вот жительница Киева говорит, что у нее сертификаты спрашивали везде: "в ТРЦ Lavina просили показать перед входом, в каждый магазин и на кассе. В Мак Дональдсе тоже".

Киевляне говорят, что часто видят, как проверяют сертификаты перед входом в метро "Лукьяновская", в общественном транспорте, на вокзале, на автостанции.

"У нас во Львове в общественном транспорте проверяют выборочно, сама попадала в такие ситуации. А в магазинах составляют протокол на владельцев, если увидят, что покупатель не показал QR-код на кассе. В селах и районах, конечно, мало кто за этим следит, там все друг с другом знакомы, очень редко проходят проверки", – рассказывает львовянка Виктория Попович.

Хуже ситуация в маршрутках. Водители не охотно признаются, что штрафов боятся, но скандалы с пассажирами им надоели. "Обязательно попадется пассажир из антиваксов, который начнет качать права. Самые скандальные это женщины, как начнут орать про Конституцию и их права, то хоть уши затыкай. Я уже издалека вижу таких теток, стараюсь даже не останавливаться, чтобы меньше проблем было", – рассказал Сергій, водитель маршрутки в Киеве.

Другие водители рассказывают, что чаще проверяют пригородные маршрутки и электрички, городские маршруки меньше трогают.

"Мне сегодня в Фастове не дали сесть в электричку, потому что я еще не прививался. Говорю, что недавно болел, требуют справку. Опоздал на работу из-за них. А вообще проверки редко бывают, это первый раз за месяц пришли, обычно спокойно езжу", – говорит водитель Киевской области Валерий.

Ресторанный эксперт, соучредитель "Национальной ресторанной ассоциации" Ольга Насонова говорит, что заведения общепита в Киеве проверяют нечасто, в среднем одна проверка в неделю.

"Все зависит от заведения. У нас есть неприкасаемые рестораны, где владельцы депутаты, друзья депутатов и т.п. Туда проверки точно никогда не придут. Есть большие сетевые заведения, у которых в штате много юристов. Когда приходят с проверкой, то они тут же появляются, могут даже не дать провести проверку, поэтому туда ходят реже. А вот отдельные кафе, бары, рестораны, небольшие заведения проверяют намного чаще", – говорит Насонова.

По неофициальной версии в столице действует указание жестко заведения не наказывать, поскольку привитых людей не так много. Вот когда вакцинацию пройдут многие жители Киева, тогда могут начать трясти.

"Ни у кого в Киеве еще не было больших штрафов, 170 тысяч и больше, этого все боятся. Были по 17 тысяч, 34 тысячи", – отмечает эксперт.

Среди владельцев заведений есть 15-20% принципиальных людей, которые действительно соблюдают все карантинные мероприятия, и очень серьезно проверяют сертификаты у посетителей.

В остальных случаях владельцы стараются обезопасить себя. "Например, те заведения, которые заявили о своей позиции, что не будут проверять документы, то проверки у них бывают часто. Они просят посетителей просто поставить подпись, что у них прививка есть. И в случае чего отвечать будут клиенты, а не ресторан", – говорит Насонова.

Конечно, часто в заведениях возникают конфликты. Люди начинают возмущаться, что у них просят показать QR-код, устраивают скандалы, бывают и провокации.

"Есть рестораны, где клиент может зайти, взять еду и начать есть. Когда подходит сотрудник и требует справку о вакцинации, то возникает конфликт. Ведь обслуживать такого клиента нельзя, а он уже ест, что делать? Вызывают полицию. Те далеко не всегда приезжают, у них есть другие дела, они злятся. А был случай, когда приехали полицейские и сотрудникам заведения сказали, что они не имеют права проверять документы. Замкнутый круг. Сами официанты, особенно молодые девушки, не хотят спрашивать сертификат, потому что в ответ могут услышать грубость, оскорбления, они боятся", – говорит Насонова.

Некоторые фитнес-залы придумали для себя такую защиту: они пускают всех посетителей, но клиент должен оставить расписку, что он вакцинирован или у него есть другой документ (тест, справка о том, что он переболел и т.п.). В противном случае он сам будет платить штраф.

"Надеемся, что в случае проверки, клиенты будут отвечать сами за себя. В конце концов, мы не имеем право требовать у них эти сертификаты. Сейчас в зале итак народу стало меньше на 30-40%. Люди попрятались, кто-то боится заболеть, а кто-то никаких прививок не делал", – пожаловался владелец зала в центре столицы.

Что касается парикмахерских, салонов красоты, то сюда и вовсе редко заглядывают проверяющие. Хотя даже среди сотрудников много тех, кто не сделал ни одной прививки, но продолжают обслуживать клиентов.

"Я хожу в одну парикмахерскую, там хозяйка заставила своих работников привиться. Она им сказала, что штраф будет вычитать из их зарплаты. А в другом салоне, где владелица сама антивакцинаторша, то там практически никто не имеет сертификатов. Они, конечно, боятся штрафов, но и не закрываются, продолжают работать. И ни в одном из этих заведений у меня сертификат не спрашивали", – рассказывает киевлянка Лидия Николаевна.

Как признаются сами работники бьюти бизнеса, пока их не трогают. "Не так, как в прошлом году, когда проверяющие подстерегали нас за дверями салона и выписывали штрафы. Клиентов тоже меньше не стало. Про своих посетителей я, например, знаю, кто вакцинирован, кто нет. Среди сотрудниц половина сделала прививки. Я предупредила, что штраф они заплатят сами. Увольнять не хочу. Потому что после первых двух локдаунов я потеряла несколько хороших мастеров, это очень плохо для меня", - говорит владелица нескольких салонов в Киеве.

Можно сделать вывод, что за последний месяц после введения карантинных ограничений, примерно два миллиона украинцев все-таки пошли на пункты вакцинации. Но если так дальше пойдет с проверками, то мы вряд ли сможем привить 17 млн граждан до конца года.