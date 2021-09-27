Пандемия COVID-19 вызвала наибольшее снижение продолжительности жизни со времен Второй мировой, – ученые
Ученые утверждают, что пандемия коронавируса является причиной самого большого падения продолжительности жизни в Западной Европе со времен Второй мировой войны. Они проанализировали данные из 29 стран.
Они охватывают большую часть Европы, США и Чили. Исследование провели ученые Оксфордского центра демографических наук Леверхалм, передает The Guardian.
Отмечается, что полученные данные зафиксировали сокращение продолжительности жизни в прошлом году в масштабах, которые свели на нет годы прогресса. Наибольшее снижение ожидаемой продолжительности жизни произошло среди мужчин в США – на 2,2 года по сравнению с уровнем 2019 года, за которыми следуют мужчины из Литвы – 1,7 года.
Один из ведущих авторов исследования доктор Хосе Мануэль Абурто отметил, что для западноевропейских стран, таких как Испания, Англия и Уэльс, Италия, Бельгия, среди других, в последний раз наблюдались такие значительные сокращения ожидаемой продолжительности жизни при рождении наблюдалось за один год во время Второй мировой войны.
Управление национальной статистики подсчитало, что ожидаемая продолжительность жизни мужчин в Великобритании снизилась впервые за 40 лет из-за воздействия коронавируса. Ожидается, что мальчик, родившийся в период с 2018 по 2020 год, доживет до 79 лет, по сравнению с 79,2 в период с 2015 по 2017 год.
Для женщин в восьми странах и мужчин в 11 странах продолжительность жизни уменьшилась на год. Исследователи пояснили, что этим странам потребовалось в среднем 5,6 года, чтобы добиться увеличения продолжительности жизни на один год. При этом прогресс был сведен на нет в течение 2020 года из-за пандемии.
Отмечается, что средняя продолжительность жизни мужчин сократилась в большей степени, чем женщин, в большинстве из 29 стран. Наибольшее сокращение ожидаемой продолжительности жизни в разных странах было связано с официальными случаями смерти от коронавируса.
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