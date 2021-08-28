От увольнения до тюрьмы: какие санкции действуют в мире за отказ от вакцинации и что ждет украинцев

Мир второй год борется с пандемией и вакцинация от COVID-19 постепенно ускоряется. В Украине людей поощряют делать прививки различными бонусами, а в других странах наказывают за отказ штрафами, увольнением, блокировкой сим-карт и тюрьмой.

О том, какие санкции действуют в разных странах, читайте в материале OBOZREVATEL.

Легкой расплатой за отказ от вакцинации считается запрет на посещение общественных мест – спортзалов, баров, ресторанов, музеев и тому подобное. Так будут наказывать людей в Греции, Саудовской Аравии, Израиле и в Сан-Франциско (США).

Отдельные категории граждан могут увольнять. Так собираются делать в России, Италии (с медиками) и Франции – без выплаты компенсации. В Казахстане без двух доз вакцины не будут пускать на рабочее место, а предприятию грозит штраф в размере $3 520. В Пакистане и Индии людям хотят блокировать сим-карты мобильного телефона.

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Большинство стран будут вводит штрафы. Кажется, что это наказание легче увольнения, но в некоторых государствах они будут составлять тысячи долларов. В общем, таким образом будут действовать в столице Индонезии Джакарте – штраф $346, а на Бали он вырастет до $ 6 925 и можно попасть в тюрьму на один год.

Также тюремное заключение и штраф в размере $2 778 ожидает людей в Новой Зеландии, в Таиланде придется заплатить $1 800 или просидеть в тюрьме до 2 лет. А вот в испанской Галисии за отказ от прививки придется отдать $70 446.

В Украине, несмотря на то, что кампания вакцинации начиналась довольно медленно, людей не штрафуют и не наказывают. Однако, порой на предприятиях и в коллективах прививки были добровольно-принудительными. Это не могло быть официальной причиной увольнения, но на условия работы влияло.

Так, с 1 сентября заработают в обычном режиме только те школы, где вакцинировано 80% учителей, активно прививаются к началу учебного года и работники вузов. Такие правила установили, чтобы предотвратить вспышки распространения болезни среди детей, хотя в Украине нет юридических оснований не допускать к работе граждан, не прошедших вакцинацию.

Еще в начале кампании вакцинации Украина заметно отставала от европейских стран, а в последнее время бьет собственные рекорды по количеству вакцинированных за сутки. Для поощрения людей в Министерстве здравоохранения придумали бонусы в виде бесплатных фильмов и концертов, а власть на местах привлекает людей в центры вакцинации розыгрышами и премиями. Подробнее об этом в материале.

В то же время министр здравоохранения Виктор Ляшко не исключает, что в случае усиления карантина в Украине продолжат работать некоторые сферы экономики, даже развлекательные. Но будут действовать ограничения для невакцинированных, их не разрешат пропускать в кинотеатры, музеи и на массовые мероприятия.

Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин заявил, что локдаун в Украине могут ввести уже в ноябре. Тогда воспользоваться бонусами в "красной" зоне смогут только владельцы Covid-сертификатов. Но заработают привилегии исключительно в том случае, если в Украине будет вакцинирована половина населения.

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