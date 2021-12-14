От экспресс-тестов до ментального здоровья: О чем обязаны заботиться работники компаний в условиях пандемии

Совсем скоро Украина и весь мир начнет третий год борьбы с пандемией коронавируса. За это время жители всего мира привыкли переживать новые "волны", полные локдауны и карантинные ограничения. Сейчас, когда страна наращивает темпы вакцинации, а компании возвращают своих сотрудников в офисы и на рабочие места в полном составе, необходимо как никогда позаботиться о здоровой, в прямом смысле слова, атмосфере в коллективе.

Мы собрали ТОП-5 пунктов, к которым должны прислушаться руководители компаний, а сотрудники проконтролировать их выполнение, в условиях пандемии коронавируса.

Работодатели должны организовать для своих работников возможность периодичного тестирования на Covid-19 экспресс-тестами. Такая практика рекомендована в большинстве европейских стран и относительно широко распространена среди крупных украинских компаний.

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К тому же, с начала пандемии, производители экспресс-тестов позаботились о должном комфорте прохождения процедуры и украинцы больше не должны использовать травмирующие тесты в виде "спиц".

К примеру, экспресс-тест "Милистан", который прошел валидацию на определение антигена вируса Covid-19 и его штаммов "Омикрон" и "Дельта".

Производители этого теста максимально упростили и ускорили процедуру его прохождения за счет инновационной тест-ручки, которой невозможно травмировать слизистую оболочку носа. Результат такого теста можно получить уже через 15 минут после забора.

Такие меры помогут руководителям компаний, в первую очередь, снизить уровень стресса среди сотрудников. Во-вторых, своевременное и периодичное тестирование поможет предотвратить распространение коронавируса от сотрудников, которые переносят его бессимптомно.

Начнем с того, что каждый из нас на третий год пандемии уже обязан быть ознакомлен с основными симптомами коронавирусной инфекции, такими как высокая температура, сухой кашель, усталость, затрудненное дыхание, ломота в мышцах и суставах.

Если вы почувствовали эти симптомы находясь на работе − немедленно сообщите об этом своему работодателю и отправляйтесь домой. В ожидании транспорта и вовремя поездки, по возможности, держитесь от других людей на расстоянии не менее двух метров.

По приезду домой, первым делом позвоните своему семейному врачу и соблюдайте рекомендации о самоизоляции.

Одна из основных задач руководства на в период пандемии – обеспечить сотрудникам уверенность в том, что при любых симптомах Covid-19 они могут оставаться дома.

Работникам необходимо гарантировать выплату заработной платы в случае отсутствия по болезни. В противном случае существует высокий риск того, что заболевшие легкой формой сотрудники будут продолжать ходить на работу, распространяя вирус.

Приятным бонусом станет возможность руководства компании обеспечить своих сотрудников страховыми полисами, которые включают покрытие затрат на лечение коронавирусной болезни.

Особое внимание в период пандемии следует обращать на такие аспекты как ментальное здоровье и эмоциональная стабильность. Вирус страха распространяется по миру вслед за волной пандемии, что несет не меньшую опасность для населения.

В неопределенные и нестабильные времена люди живут в страхе перед постоянными изменениями и нововведениями. Общество психологически не было готово к потрясениям такого масштаба и, соответственно, наблюдается повышение уровня тревожности.

Страх заразиться инфекцией от окружающих и подозрительность ведут к замкнутости, враждебности, нежеланию вести какие-либо коммуникации даже среди коллег.

В сложившейся ситуации работодателям необходимо постараться снизить уровень стресса на рабочем месте для сотрудников к минимуму и позаботиться о должном уровне коммуникации между сотрудниками.

В прямые обязанности работодателей входит разработка плана действий на случай заболевания кого-то из своих сотрудников.

У посетителей компаний и учреждений необходимо поинтересоваться, совершали ли они недавно поездки в страны, где распространятся новые штаммы коронавируса, и испытывают ли они в настоящее время какие-либо симптомы.

Необходимо сохранить всю информацию о подрядчиках, клиентах, посетителях компаний и учреждений, их контактные данные и места, которые они посетили, на случай необходимости последующих действий.

Подытоживая, отметим, что в период пандемии коронавируса очень важно соблюдать "психогигиену", которая защитит вас от нежелательного стресса: следите за своим самочувствием, проводите регулярные тестирования на коронавирус и заботьтесь о личном комфорте и комфорте ваших коллег.