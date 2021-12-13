Омикрон не опасен для вакцинированных? Врач из Израиля озвучил обнадеживающую информацию

В Израиле зафиксировано несколько десятков случаев заражения штаммом коронавируса Омикрон у людей, привитых от COVID-19. Все они перенесли болезнь бессимптомно либо в легкой форме. Тем не менее, сделать общий вывод об опасности этого штамма можно будет не ранее, чем через месяц.

Об этом в эфире телеканала OBOZREVATEL рассказал врач-анестезиолог, ответственный за клинические исследования препаратов от COVID-19 и постковидных поражений в одной из израильских компаний Борис Бриль (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца этой новости).

"Омикрон потенциально может нести угрозу, но пока говорить об этом рано. Недостаточно случаев в мире, чтобы сделать статистику и понять, насколько он будет более тяжелого или легкого течения. Может быть и так, и так. Я думаю, что через месяц-полтора можно будет сказать однозначно более подробно о том, что происходит", – пояснил медик.

В этом контексте он заметил, что сбор статистики в случае с коронавирусом имеет свою специфику, он отсрочен во времени.

"Надо учитывать специфику вируса. Человек не попадает сразу же в больницу, как только он заразился. Проходит определенное время, 2-3 недели. Прошло только 2 недели с тех пор, как появились новые зараженные Омикроном", – напомнил Бриль.

По его информации, в Израиле уже выявлены первые случаи заражения штаммом с ЮАР, но они вселяют оптимизм.

"На сегодняшний день в Израиле есть несколько десятков подтвержденных больных с Омикроном. Основная масса из них – бессимптомные. У кого-то небольшая температура. Все они были вакцинированы. На тех случаях, которые мы имеем в Израиле, можно сказать, что Омикрон не является тяжелым для этих людей", – сказал он и подчеркнул, что окончательные выводы делать рано.

Как писал OBOZREVATEL, Всемирная организация здравоохранения обнародовала первые результаты исследования штамма Омикрон. Они показывают, что он более заразен, чем Дельта-штамм и может обходить иммунную защиту.