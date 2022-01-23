Украину накрыл Омикрон: эпидемиолог сравнил COVID-штамм с корью

Штамм коронавируса Омикрон циркулирует не в отдельных регионах, а на всей территории Украины. По степени заразности он приближается к вирусу кори.

Семейный врач не сможет отличить заболевание, вызванное Омикроном, от случаев заражения другими штаммами COVID-19. Такое мнение в эфире телеканала OBOZREVATEL высказал врач-эпидемиолог, основатель NEGIC, глава ОО "Инфекционный контроль в Украине" Андрей Александрин (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца этой новости).

"Я считаю, то, что у нас зарегистрировали Омикрон только в восьми регионах – это неправдоподобная информация. Можно однозначно предположить, что Омикрон уже циркулирует во всех регионах Украины", – заявил он.

По словам медика, причина того, что факты заражения Омикроном не попадают в официальную статистику, состоит в том, что "в нашей стране нет эффективной системы эпиднадзора, которая могла бы выявлять циркуляцию тех или иных вирусов в определенном соотношении друг к другу".

Медик также заверил, что специфических симптомов штамма Омикрон практически нет, поэтому в большинстве случаев семейный врач не сможет с уверенностью сказать, что больной коронавирусом заразился именно этим вариантом.

"На сегодняшний день, спрашивая у любого врача, чем клинически отличается Омикрон от Дельты, он не ответит точно. Потому что у нас нет массового потока данных, что вот это у нас Дельта, вот это Омикрон, а это Альфа. Подтверждение могут дать только в областных лабораториях, в центрах по контролю заболеваемости. Это делается как выборочный эпиднадзор", – пояснил Александрин.

Он добавил, что штамм Омикрон отличается крайне высокой степенью заразности. Так, если раньше больной мог заразить 2-3 человека, то сегодня это 15 человек. По этому показателю Омикрон становится подобным вирусу кори, когда больной может заразить 95% невакцинированных людей.

Как писал OBOZREVATEL, из-за высокой заразности Омикрона в ВОЗ призвали снять все карантинные ограничения на пересечение границ. По мнению экспертов, ограничения не останавливают распространение вируса, но ведут к экономическим потерям стран.