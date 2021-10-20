Оккупанты в Крыму усилили карантин и посадили под замок людей старше 65 лет

Ольга Липич
Ольга Липич
Covid
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Оккупанты в Крыму усилили карантин и посадили под замок людей старше 65 лет

Во временно оккупированном Россией украинском Крыму "власти" приняли решение ужесточить карантин из-за вспышки коронавируса. За прошедшие сутки, 19 октября, там зафиксировали 612 новых больных, что является рекордом с начала пандемии.

В так называемом указе, опубликованном на сайте оккупантов, говорится, что людям старше 65 лет запрещено выходить из дома. Исключения составляют случаи, связанные с угрозой жизни.

Кроме того, директорам учреждений и предприятий указали перевести всех работников 65+ на дистанционную работу. Исключение – социальные работники, сотрудники медицинских учреждений и вакцинированные.

Новые правила начнут действовать с 25 октября.

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Кроме того, в оккупированном Крыму при входе в рестораны, салоны красоты, госструктуры необходимо показывать QR-коды (вакцинация или негативный тест). Правило распространяется при входе в:

  • заведения питания – кафе, рестораны, столовые;

  • караоке, кальянные, ночные клубы, концертные и танцевальные залы;

  • салоны красоты, парикмахерские, СПА-салоны, массажные салоны, солярии, бани, сауны;

  • фитнес-центры и иные объекты спорта;

  • библиотеки, театры, музеи, кинотеатры;

  • учреждения, предоставляющие госуслуги.

Как сообщал OBOZREVATEL, с 23 октября в Сумской области начнут действовать ограничения "красной" зоны карантина. Председателю ОГА поручено обеспечить соблюдение соответствующих противоэпидемических мероприятий.

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