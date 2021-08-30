Одна вакцина от COVID-19 и гриппа: медик назвал преимущества

Смешивание вакцин от коронавируса и сезонного гриппа теоретически возможно. Подобный принцип применяется в некоторых детских вакцинах, в частности, в АКДС.

Создание такой поливалентной вакцины позволит существенно ускорить темпы вакцинации и охватить большую часть населения. Об этом в эксклюзивном блиц-интервью OBOZREVATEL рассказал экс-главный санитарный врач Украины Сергей Бережнов.

Комментируя научные разработки предприятия в Оксфорде, он заметил: "Я не проводил никаких научных исследований, но в принципе это возможно. Такие вакцины называются поливалентными. У нас такие применяются для профилактики детских заболеваний. В них входит 5-6 разных компонентов. Наиболее известная из них – АКДС, вакцина против дифтерии, коклюша и столбняка".

Видео дня

Бережнов подчеркнул, что речь не идет о простом смешивании разных вакцин, а о создании принципиально нового препарата.

"Вряд ли вакцины против коронавируса и гриппа можно просто механически смешивать. Вероятнее всего, имеется в виду создание новой вакцины, в которую будут входить антигены для выработки антител против COVID-19 и против сезонного гриппа. Ведь прививка от сезонного гриппа также содержит несколько компонентов", – сказал он.

"Если безопасность и эффективность подобных вакцин будет научно доказана, если они пройдут все соответствующие этапы подготовки, аккредитации и так далее, то это действительно может сократить время, позволит охватить вакцинацией значительно большее количество людей", – подчеркнул медик.

Как писал OBOZREVATEL, в Оксфорде анонсировали разработку комбинированной вакцины от коронавируса и гриппа. По мнению разработчиков, это позволит существенно сократить время вакцинации.