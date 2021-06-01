Одна область Украины продолжила лидировать по числу госпитализированных с COVID-19
По состоянию на 31 мая Харьковская область остается лидером по числу загруженности больничных мест с подозрением и диагнозом COVID-19. При этом речь идет только о стационарном лечении взрослых, детские отделения для госпитализации не задействованы.
Об этом сообщается в базе СОТА Совета национальной безопасности и обороны. Регион остался единственным, где загруженность мест под лечение COVID-19 превышает барьер 50%.
Так, отделения интенсивной терапии в харьковских лечебницах заполнены на 55%, а койки с подведенным кислородом – 27%.
Зато по загрузке госпитализаций детей наиболее критическая ситуация в медучреждениях Луганской области. Здесь занято 28 детских коек из 30, уровень госпитализации пересек "красный" барьер в 90%. Далее идут:
Винницкая область – детские отделения заполненына 59%
Одесская область – на 57%;
Черниговская – 55%.
Лидером по загрузке родильных отделений остается Днепропетровская область: здесь койко-места заполнены на 27%.
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