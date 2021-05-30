В Одессе запустили третий в Украине центр массовой вакцинации. Фото и видео

Дарья Дурова
Дарья Дурова
Covid
4 минуты
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Массовая вакцинация в Одессе

В Одессе в воскресенье, 30 мая, открылся первый в городе пилотный центр вакцинации населения (ЦВН) против COVID-19. Такие же центры ранее начали работу во Львове и Киеве.

Работать одесский ЦВН будет на территории стадиона Национального университета "Одесская юридическая академия" с 9:00 до 17:00. Об этом в Facebook сообщила пресс-служба Одесской областной государственной администрации (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Как отметила директор местного Департамента здравоохранения Наталья Одарий-Захарьева, ожидаемое количество прививок за один день в этом центре – 250-300.

Массовую вакцинацию решили проводить на стадионе
Видео дня
Стадион Одесской юридической академии превратили в прививочный центр
Центр вакцинации в Одессе

Прививать одесситов будут китайским препаратом Coronavac. Бесплатные уколы смогут получить люди, которые предварительно были зарегистрированы в листе ожидания на портале или в мобильном приложении Дія.

Планируется, что все участники вакцинации предварительно получат звонок с приглашением на на конкретное время.

Медик достает вакцину от коронавируса
Сперва нужно внести и проверить данные
Люди работают за столами прямо на стадионе

Как передает "Думская", в одесском центре работают четыре бригады медиков. Сначала пациент попадает к регистраторам, которые вносят и проверяют данные. Затем в дело вступают врачи, они проводят осмотр и дают "добро" на прививку, после чего медсестры делают инъекцию.

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Бригада медиков

Все процедуры проходят на спортивной площадке. На трибунах стадиона организовали места ожидания для тех, кто ждет своей очереди, и тех, кому уже сделали прививку. Последние должны некоторое время оставаться под наблюдением.

Предлагаем посмотреть фото и видео первого дня работы Одесского центра вакцинации населения:

Люди пришли делать прививки
Чиновники на открытии ЦВН
Думская
Думская
Думская
Думская

Скриншот

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