В Одессе запустили третий в Украине центр массовой вакцинации. Фото и видео
В Одессе в воскресенье, 30 мая, открылся первый в городе пилотный центр вакцинации населения (ЦВН) против COVID-19. Такие же центры ранее начали работу во Львове и Киеве.
Работать одесский ЦВН будет на территории стадиона Национального университета "Одесская юридическая академия" с 9:00 до 17:00. Об этом в Facebook сообщила пресс-служба Одесской областной государственной администрации (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
Как отметила директор местного Департамента здравоохранения Наталья Одарий-Захарьева, ожидаемое количество прививок за один день в этом центре – 250-300.
Прививать одесситов будут китайским препаратом Coronavac. Бесплатные уколы смогут получить люди, которые предварительно были зарегистрированы в листе ожидания на портале или в мобильном приложении Дія.
Планируется, что все участники вакцинации предварительно получат звонок с приглашением на на конкретное время.
Как передает "Думская", в одесском центре работают четыре бригады медиков. Сначала пациент попадает к регистраторам, которые вносят и проверяют данные. Затем в дело вступают врачи, они проводят осмотр и дают "добро" на прививку, после чего медсестры делают инъекцию.
Все процедуры проходят на спортивной площадке. На трибунах стадиона организовали места ожидания для тех, кто ждет своей очереди, и тех, кому уже сделали прививку. Последние должны некоторое время оставаться под наблюдением.
Предлагаем посмотреть фото и видео первого дня работы Одесского центра вакцинации населения:
Как ранее писал OBOZREVATEL:
в Киеве и Львове также открылись первые пилотные центры массовой вакцинации. В столице такой заработал на базе Международного выставочного центра и за 29 мая там прививку сделали 1398 человек.
Всего за воскресенье в Украине 8592 человека получили первую прививку против коронавируса. С начала кампании вакцинировано уже 1 015 978 украинцев.
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