Более 125 тысяч украинцев полностью вакцинировались от COVID-19: данные в регионах
За прошедшие сутки в Украине 8592 человека получили первую прививку против коронавируса. Тогда как всего с начала кампании вакцинировано уже 1 015 978 украинцев.
Из них 125 437 граждан (+1473) получили обе дозы. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения (Минздрава), обновленная информация содержится и на портале COTA от аппарата СНБО.
Отметим, что накануне в Киеве, Львове и Одессе открылись первые пилотные центры массовой вакцинации. В столице такой заработал на базе Международного выставочного центра и за 29 мая там прививку сделали 1398 человек.
На Львовщине и Одесщине – 697 и 165 соответственно. Меньше всего вакцинировали в Хмельницкой области – 2 жителей, а в Донецкой вообще ни одного.
Количество прививок в регионах за сутки (первая доза):
г. Киев – 1398;
Винницкая область – 17;
Волынская область – 179;
Днепропетровская область – 358;
Донецкая область – 0;
Житомирская область – 77;
Закарпатская область – 98;
Запорожская область – 63;
Ивано-Франковская область – 68;
Киевская область – 159;
Кировоградская область – 46;
Луганская область – 11;
Львовская область – 697;
Николаевская область – 383;
Одесская область – 165;
Полтавская область – 1100;
Ривненская область – 114;
Сумская область – 770;
Тернопольская область – 126;
Харьковская область – 515;
Херсонская область – 118;
Хмельницкая область – 2,
Черкасская область – 21;
Черновицкая область – 19;
Черниговская область – 615.
В этой статистике нет данных со временно оккупированных территорий Донетчины и Луганщины, а также Крыма.
Прививки проводили 102 мобильные бригады по иммунизации и в 300 пунктах. В лист ожидания вакцинации от COVID-19 записался уже 604 651 гражданин.
Как сообщал OBOZREVATEL, глава Минздрава Виктор Ляшко рассказал, что после 7 июня в Украину прибудет 473 тысячи доз вакцины Pfizer, закупленной за государственные средства. Также доставят 700 тысяч доз AstraZeneca в рамках механизма COVAX.
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