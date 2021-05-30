Более 125 тысяч украинцев полностью вакцинировались от COVID-19: данные в регионах

Марина Лисничук
Марина Лисничук
Covid
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Прививка от коронавируса

За прошедшие сутки в Украине 8592 человека получили первую прививку против коронавируса. Тогда как всего с начала кампании вакцинировано уже 1 015 978 украинцев.

Из них 125 437 граждан (+1473) получили обе дозы. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения (Минздрава), обновленная информация содержится и на портале COTA от аппарата СНБО.

Отметим, что накануне в Киеве, Львове и Одессе открылись первые пилотные центры массовой вакцинации. В столице такой заработал на базе Международного выставочного центра и за 29 мая там прививку сделали 1398 человек.

На Львовщине и Одесщине – 697 и 165 соответственно. Меньше всего вакцинировали в Хмельницкой области – 2 жителей, а в Донецкой вообще ни одного.

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Информация о вакцинации против COVID-19 за сутки

Количество прививок в регионах за сутки (первая доза):

  • г. Киев – 1398;

  • Винницкая область – 17;

  • Волынская область – 179;

  • Днепропетровская область – 358;

  • Донецкая область – 0;

  • Житомирская область – 77;

  • Закарпатская область – 98;

  • Запорожская область – 63;

  • Ивано-Франковская область – 68;

  • Киевская область – 159;

  • Кировоградская область – 46;

  • Луганская область – 11;

  • Львовская область – 697;

  • Николаевская область – 383;

  • Одесская область – 165;

  • Полтавская область – 1100;

  • Ривненская область – 114;

  • Сумская область – 770;

  • Тернопольская область – 126;

  • Харьковская область – 515;

  • Херсонская область – 118;

  • Хмельницкая область – 2,

  • Черкасская область – 21;

  • Черновицкая область – 19;

  • Черниговская область – 615.

Распределение количества привитых по вакцине (первая доза)

В этой статистике нет данных со временно оккупированных территорий Донетчины и Луганщины, а также Крыма.

Прививки проводили 102 мобильные бригады по иммунизации и в 300 пунктах. В лист ожидания вакцинации от COVID-19 записался уже 604 651 гражданин.

Распределение количества привитых по вакцине (вторая доза)

Как сообщал OBOZREVATEL, глава Минздрава Виктор Ляшко рассказал, что после 7 июня в Украину прибудет 473 тысячи доз вакцины Pfizer, закупленной за государственные средства. Также доставят 700 тысяч доз AstraZeneca в рамках механизма COVAX.

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