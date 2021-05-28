Новости Украины: в стране ограничат суммы переводов и введут налоги на овощи

Украинцев обяжут платить налоги за овощи из огорода и могут изменить максимальную сумму анонимных переводов через терминалы.

Кроме того, 28 мая произошли и другие важные события. OBOZREVATEL предлагает читателям ознакомиться с самыми значимыми и интересными новостями за сутки:

В Украине в ближайшее время могут изменить максимальную сумму анонимных переводов через терминалы. Кроме того, в Раде уже приготовили изменения критериев публичных лиц, которых банки должны усиленно проверять.

Украинцы обязаны заплатить налог за овощи, которые они вырастили на собственных участках и продали. При этом налоговое обязательство наступает только в том случае, если площадь участка составляет более 2 га.

За минувшие сутки, 27 мая, Украина оказалась на втором месте в Европе по смертности от коронавируса. В стране умерли 183 человека.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что Украина не отзовет своего посла в Беларуси Игоря Кизима, поскольку это пока не актуально. По его словам, дипломат сейчас занимается решением ряда важных гуманитарных вопросов.

В Виннице из СИЗО выпустили женщину-водителя, которая пьяной сбила ребенка на тротуаре. В аварии пострадал 13-летний Андрей Тарасюк, который до сих пор в медикаментозной коме с открытой черепно-мозговой травмой и многочисленными переломами.