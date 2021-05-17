Новости Украины: СМИ обнародовали записи с черного ящика Ан-26, а блогер показал редкие фото из Чернобыля

Стали известны имена некоторых "воров в законе", на которых решением Совета национальной безопасности и обороны наложили санкции . Обнародовали имена 44 человек с 557.

За минувшие сутки, 16 мая, Украина оказалась на первом месте по смертности от коронавирусной инфекции в Европе. В стране скончались 133 человека.

Обнародовали записи черных ящиков с самолета Ан-26Ш , разбившегося под Чугуевом на Харьковщине. Тогда трагедия унесла жизни 26 курсантов . ГБР восемь месяцев изучал все причины катастрофы.

В понедельник всю территорию Украины накроют дожди с грозами . В то же время существенного похолодания не ожидается .

Кроме того, 17 мая произошли и другие важные события. OBOZREVATEL предлагает читателям ознакомиться с самыми значимыми и интересными новостями за сутки:

СМИ обнародовали записи с черного ящика Ан-26 , унесшего жизни 26 курсантов, а известный блогер Максим Мирович после поездки в Чернобыль показал, как выглядит высохший пруд-охладитель ЧАЭС .

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