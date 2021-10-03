Учителей, которые не хотят вакцинироваться, следует отстранять от работы, – Бережнов

Сотрудников школ, в том числе учителей, которые отказываются делать прививку от коронавируса, но не имеют медицинских противопоказаний, следует отстранять от работы. Самые жесткие меры в отношении противников вакцинации – финансовые.

Такое мнение в эксклюзивном блиц-интервью OBOZREVATEL высказал экс-главный санитарный врач Украины Сергей Бережнов. "Не прививаться могут только те, кому это противопоказано по жизненным показаниям, а остальные – на прививку или отстранение от работы", – заявил он.

Как пояснил медик, в ситуации, когда заболеваемость в стране стремительно растет, когда увеличивается количество случаев тяжелого течения COVID-19 и летальных случаев, государство вынуждено действовать жестко.

Видео дня

"Другого выхода нет. Если мы говорим "А", надо говорить "Б". В этой ситуации надо искать жесткие выходы. Это почти военное положение. Хочу – не хочу тут не проходит. Если государство принимает решение, его надо доводить до конца. Или не принимать решения", – подчеркнул Бережнов.

В этом контексте он напомнил, что в ряде развитых стран в отношении противников вакцинации применяются жесткие меры. Например, в США медицинская страховка для невакцинированных обойдется намного дороже, чем для тех, кто сделал прививку от коронавируса.

"Я не сторонник того, чтобы финансово наказывать отказывающихся от вакцинации, например, заставлять их лечиться за свой счет. У нас государство социальное, оно все равно будет лечить всех. Но представьте себе нагрузку – чем больше будет больных, тем больше денег понадобится на их лечение", – заметил врач.

Как писал OBOZREVATEL, министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко рассказал о проекте указа правительства, в котором предлагается отстранять от работы госслужащих и учителей, которые отказались от прививки. За этот период они не будут получать зарплату.