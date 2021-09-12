Локдаун неизбежен, Украина близка к 'красной' зоне, – эпидемиолог

Украина может войти в "красную" зону по заболеваемости коронавирусом до конца сентября. Локдаун практически неизбежен.

Главная причина – начало учебного года в режиме оффлайн. Такое мнение в эксклюзивном блиц-интервью OBOZREVATEL высказал врач-эпидемиолог Алексей Галимский. "Есть очень большой риск, что с обвалом мы не дотянем до октября", – заявил он.

"Нельзя во время эпидемии в августе организовывать крестные ходы, устраивать массовые празднества на День Независимости. И главное – нельзя было начинать оффлайн учебный год: начинать очные занятия в школах и вузах, а дошкольников отправлять в детские сады", – подчеркнул Галимский.

Видео дня

По словам медика, массовая вакцинация педагогов не будет иметь особого эффекта, поскольку вирус будут распространять дети.

"Рекомендации по вакцинации учителей – это настоящий маразм: если в школьном классе сидит 30 непривитых детей и 1 привитый учитель, учиться можно, а когда в классе сидит 31 непривитый человек, заниматься уже нельзя", – заметил врач.

Он заверил, что дети будут "разносить заразу повсеместно". "Дети проедут в общественном транспорте, поиграются на детской площадке, придут домой. "Социального дистанцирования" у детей нет нигде – оно среди детей невозможно в теории, потому что это дети".

Как писал OBOZREVATEL, доктор медицинских наук, завкафедрой НМАПО имени П. Л. Шупика Алла Волоха сказала, что вспышка заболеваемости Дельта-штаммом смертельно опасна для людей пожилого возраста, но локдаун можно предотвратить.