Названы регионы-лидеры по заболеваемости COVID-19 в Украине

За прошедшие сутки, 21 мая, в Украине выявили 4 606 новых случаев коронавирусной инфекции. Больше всего заболевших на Днепропетровщине (+438) и Харьковщине (+371).

Много новых случаев заболевания подтвердили также во Львовской (344), Донецкой (334) и Киевской (303) областях. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения Украины.

Меньше всего больных обнаружили в Луганской (58), Кировоградской (63) и Черновицкой (64) областях.

В Киеве за сутки коронавирусом заразились 298 человек, он также в перечне лидеров, при этом были вакцинированы 358 жителей украинской столицы. Умерли от болезни 10 человек, выздороветь смогли 2 059.

Напомним, что от COVID-19 в Украине умерли уже 49 279 человек (+178 за сутки), а 1 941 625 пациентов (+12 586 за сутки) полностью победили болезнь.

По состоянию на субботу, 22 мая, коронавирусом в Украине и мире заразились 166,4 млн человек. За минувший день выявили 620 715 новых инфицированных, умерли еще 12 767. Всего болезнь унесла жизни более 3,4 млн жителей планеты.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль озвучил график поступления в страну вакцин от коронавируса. Он заверил, что они будут бесплатными абсолютно для всех украинцев.