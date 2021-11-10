Названы 7 симптомов длительного COVID-19: врачи рассказали, как распознать

Врачи в клинике Кливленда (США) назвали семь симптомов, на которые пациенты часто не обращают внимание, а они являются признаками затяжного коронавируса. Среди них сильная усталость, головные боли и мигрень.

По словам врачей, в таком случае человек почти не страдает от COVID-19, но через несколько дней уже может попасть в больницу. Признаками также являются головокружение, заболевание легких и проблемы со слухом, передает ТСН.

Отмечается, что у пациента может быть много симптомов коронавируса одновременно. Медики говорят, что некоторые люди выздоравливают очень быстро, а другие страдают долго. Тоже самое касается и детей. При этом в 4-6% случаев у них развиваются последствия, среди которых поражение сердца, нарушения развития нервной системы, изменения обоняния и вкуса.

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Медики призвали обращаться к врачу, если у вас есть какие-то из перечисленных симптомов. Они также призвали вакцинироваться и соблюдать карантинные ограничения.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, симптомы штамма коронавируса "Дельта" у детей очень похожи на симптомы других острых респираторных вирусных инфекций, которые лечатся традиционными способами. Ребёнок может перенести болезнь и легко, но заразить людей из группы риска.