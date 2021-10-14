На Харьковщине рассказали о всплеске COVID-19: в реанимациях нет свободных мест

В Харькове для больных коронавирусной инфекцией закончились места в городских реанимациях. Число инфицированных COVID-19 в регионе продолжает расти.

Как рассказала в интервью OBOZREVATEL руководитель Харьковского областного клинического диспансера радиационной защиты населения Ирина Пирогова, свободных коек для пациентов с коронавирусом в диспансере уже не осталось. А под медицинским учреждением выстраиваются очереди из скорых.

"На сегодняшний момент свободных мест нет. В первую очередь, в реанимациях", – сказала она.

Пирогова рассказала, что врачи карет скорой помощи пребывают на постоянной телефонной связи с медиками из диспансера, ожидая освобождения хотя бы одного места в больнице.

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"Если нет мест, к нам не везут", – уточнила она.

Говоря о нынешней волне пандемии, медик отметила, что в этот раз люди тяжелее переносят болезнь. А от момента заражения до перехода к средней или тяжелой степени заболевания проходит очень мало времени.

Пирогова уточнила, что среди больных, попадающих в реанимацию, привитых от коронавируса меньшинство – всего от 6% до 10%.

За минувшие сутки COVID-19 диагностировали у 1526 жителей Харьковской области. От коронавируса и связанных с ним осложнений в регионе умерли 45 человек, 527 заболевших смогли побороть инфекцию. Всего за время пандемии в Харьковской области от коронавируса и связанных с ним осложнений скончались 4232 жителя.

За выходные в Харькове срочно развернули еще 490 мест. 190 коек добавили в горбольнице №18 Также 11 октября открыли для приема пациентов с коронавирусом больницу № 8.

С 10 октября в Харькове усилили карантин в связи с переходом области в "оранжевую" зону: ограничено число посетителей в общественных местах, запрещено пребывание без респираторов или защитных масок на территориях учреждений здравоохранения и образования; в подземных переходах, на остановках общественного транспорта и других территориях общего пользования.

Как сообщал OBOZREVATEL, двух доз препарата Moderna хватает для защиты организма от атаки коронавируса.