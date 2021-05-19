На Донетчине сделали почти 1 тысячу прививок от COVID-19 за сутки: какая ситуация в других областях

В Украине за минувшие сутки, 18 мая, прививку от коронавируса получили 9 016 человек. Больше всего вакцинаций сделали во Донецкой области – 970.

Меньше всего украинцев иммунизировали в Херсонской – 9 и Винницкой областях – 12. Об этом свидетельствуют данные на сайте Министерства здравоохранения Украины.

Также много прививок сделали в Ивано-Франковской области – 831, Одесской области – 715, Хмельницкой области – 686, Тернопольской области – 680 и Харьковской области – 529.

г. Киев – 477/430

Винницкая область – 128/12

Волынская область – 193/491

Днепропетровская область – 457/99

Донецкая область – 336/970

Житомирская область – 115/419

Закарпатская область – 67/509

Запорожская область – 276/406

Ивано-Франковская область – 98/831

Киевская область – 336/91

Кировоградская область – 84/156

Луганская область – 111/330

Львовская область – 239/391

Николаевская область – 237/244

Одесская область – 130/715

Полтавская область – 131/131

Ривненская область – 309/281

Сумская область – 167/87

Тернопольская область – 108/680

Харьковская область – 567/529

Херсонская область – 110/9

Хмельницкая область – 178/686

Черкасская область – 169/100

Черновицкая область – 62/323

Черниговская область – 53/96

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, канадские ученые создали первую вакцину от коронавируса, которая состоит из растительных элементов. Она прошла начальную фазу клинических испытаний.