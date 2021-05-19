На Донетчине сделали почти 1 тысячу прививок от COVID-19 за сутки: какая ситуация в других областях

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Covid
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Вакцинация от коронавируса

В Украине за минувшие сутки, 18 мая, прививку от коронавируса получили 9 016 человек. Больше всего вакцинаций сделали во Донецкой области – 970.

Меньше всего украинцев иммунизировали в Херсонской – 9 и Винницкой областях – 12. Об этом свидетельствуют данные на сайте Министерства здравоохранения Украины.

Также много прививок сделали в Ивано-Франковской области – 831, Одесской области – 715, Хмельницкой области – 686, Тернопольской области – 680 и Харьковской области – 529.

Количество заболеваний в регионах за сутки и количество прививок:

  • г. Киев – 477/430

  • Винницкая область – 128/12

  • Волынская область – 193/491

  • Днепропетровская область – 457/99

  • Донецкая область – 336/970

  • Житомирская область – 115/419

  • Закарпатская область – 67/509

  • Запорожская область – 276/406

  • Ивано-Франковская область – 98/831

  • Киевская область – 336/91

  • Кировоградская область – 84/156

  • Луганская область – 111/330

  • Львовская область – 239/391

  • Николаевская область – 237/244

  • Одесская область – 130/715

  • Полтавская область – 131/131

  • Ривненская область – 309/281

  • Сумская область – 167/87

  • Тернопольская область – 108/680

  • Харьковская область – 567/529

  • Херсонская область – 110/9

  • Хмельницкая область – 178/686

  • Черкасская область – 169/100

  • Черновицкая область – 62/323

  • Черниговская область – 53/96

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, канадские ученые создали первую вакцину от коронавируса, которая состоит из растительных элементов. Она прошла начальную фазу клинических испытаний.

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