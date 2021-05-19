На Донетчине сделали почти 1 тысячу прививок от COVID-19 за сутки: какая ситуация в других областях
В Украине за минувшие сутки, 18 мая, прививку от коронавируса получили 9 016 человек. Больше всего вакцинаций сделали во Донецкой области – 970.
Меньше всего украинцев иммунизировали в Херсонской – 9 и Винницкой областях – 12. Об этом свидетельствуют данные на сайте Министерства здравоохранения Украины.
Также много прививок сделали в Ивано-Франковской области – 831, Одесской области – 715, Хмельницкой области – 686, Тернопольской области – 680 и Харьковской области – 529.Количество заболеваний в регионах за сутки и количество прививок:
г. Киев – 477/430
Винницкая область – 128/12
Волынская область – 193/491
Днепропетровская область – 457/99
Донецкая область – 336/970
Житомирская область – 115/419
Закарпатская область – 67/509
Запорожская область – 276/406
Ивано-Франковская область – 98/831
Киевская область – 336/91
Кировоградская область – 84/156
Луганская область – 111/330
Львовская область – 239/391
Николаевская область – 237/244
Одесская область – 130/715
Полтавская область – 131/131
Ривненская область – 309/281
Сумская область – 167/87
Тернопольская область – 108/680
Харьковская область – 567/529
Херсонская область – 110/9
Хмельницкая область – 178/686
Черкасская область – 169/100
Черновицкая область – 62/323
Черниговская область – 53/96
Как сообщал OBOZREVATEL ранее, канадские ученые создали первую вакцину от коронавируса, которая состоит из растительных элементов. Она прошла начальную фазу клинических испытаний.
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