На Черниговщине сделали всего 4 прививки от COVID-19 за сутки: какая ситуация в других областях

В Украине за минувшие сутки, 21 мая, прививку от коронавируса получил 6091 человек. Больше всего вакцинаций сделали в Донецкой области – 649.

Меньше всего украинцев иммунизировали в Черниговской – 4 и Сумской областях – 11. Об этом свидетельствуют данные на сайте Министерства здравоохранения Украины.

Также много прививок сделали в Одесской – 600, Ивано-Франковской – 568, городе Киев – 358, Закарпатской – 336, Житомирской – 335, Луганской областях – 315.

Количество заболеваний/прививок в регионах за сутки:

г. Киев – 298/358

Винницкая область – 80/245

Волынская область – 160/214

Днепропетровская область – 438/203

Донецкая область – 334/649

Житомирская область – 134/335

Закарпатская область – 105/336

Запорожская область – 252/300

Ивано-Франковская область – 72/568

Киевская область – 303/66

Кировоградская область – 63/108

Луганская область – 58/315

Львовская область – 344/283

Николаевская область – 192/172

Одесская область – 174/600

Полтавская область – 188/27

Ривненская область – 201/131

Сумская область – 121/11

Тернопольская область – 98/99

Харьковская область – 371/310

Херсонская область – 132/149

Хмельницкая область – 171/212

Черкасская область – 164/129

Черновицкая область – 64/267

Черниговская область – 89/4

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, во Всемирной организации здравоохранения считают, что во всем мире количество смертей от коронавирусав три раза больше, чем указано в официальной статистике.