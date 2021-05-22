На Черниговщине сделали всего 4 прививки от COVID-19 за сутки: какая ситуация в других областях

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Covid
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Вакцинация от коронавируса

В Украине за минувшие сутки, 21 мая, прививку от коронавируса получил 6091 человек. Больше всего вакцинаций сделали в Донецкой области – 649.

Меньше всего украинцев иммунизировали в Черниговской – 4 и Сумской областях – 11. Об этом свидетельствуют данные на сайте Министерства здравоохранения Украины.

Также много прививок сделали в Одесской – 600, Ивано-Франковской – 568, городе Киев – 358, Закарпатской – 336, Житомирской – 335, Луганской областях – 315.

Количество заболеваний/прививок в регионах за сутки:

  • г. Киев – 298/358

  • Винницкая область – 80/245

  • Волынская область – 160/214

  • Днепропетровская область – 438/203

  • Донецкая область – 334/649

  • Житомирская область – 134/335

  • Закарпатская область – 105/336

  • Запорожская область – 252/300

  • Ивано-Франковская область – 72/568

  • Киевская область – 303/66

  • Кировоградская область – 63/108

  • Луганская область – 58/315

  • Львовская область – 344/283

  • Николаевская область – 192/172

  • Одесская область – 174/600

  • Полтавская область – 188/27

  • Ривненская область – 201/131

  • Сумская область – 121/11

  • Тернопольская область – 98/99

  • Харьковская область – 371/310

  • Херсонская область – 132/149

  • Хмельницкая область – 171/212

  • Черкасская область – 164/129

  • Черновицкая область – 64/267

  • Черниговская область – 89/4

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, во Всемирной организации здравоохранения считают, что во всем мире количество смертей от коронавирусав три раза больше, чем указано в официальной статистике.

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