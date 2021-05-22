На Черниговщине сделали всего 4 прививки от COVID-19 за сутки: какая ситуация в других областях
В Украине за минувшие сутки, 21 мая, прививку от коронавируса получил 6091 человек. Больше всего вакцинаций сделали в Донецкой области – 649.
Меньше всего украинцев иммунизировали в Черниговской – 4 и Сумской областях – 11. Об этом свидетельствуют данные на сайте Министерства здравоохранения Украины.
Также много прививок сделали в Одесской – 600, Ивано-Франковской – 568, городе Киев – 358, Закарпатской – 336, Житомирской – 335, Луганской областях – 315.
Количество заболеваний/прививок в регионах за сутки:
г. Киев – 298/358
Винницкая область – 80/245
Волынская область – 160/214
Днепропетровская область – 438/203
Донецкая область – 334/649
Житомирская область – 134/335
Закарпатская область – 105/336
Запорожская область – 252/300
Ивано-Франковская область – 72/568
Киевская область – 303/66
Кировоградская область – 63/108
Луганская область – 58/315
Львовская область – 344/283
Николаевская область – 192/172
Одесская область – 174/600
Полтавская область – 188/27
Ривненская область – 201/131
Сумская область – 121/11
Тернопольская область – 98/99
Харьковская область – 371/310
Херсонская область – 132/149
Хмельницкая область – 171/212
Черкасская область – 164/129
Черновицкая область – 64/267
Черниговская область – 89/4
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее, во Всемирной организации здравоохранения считают, что во всем мире количество смертей от коронавирусав три раза больше, чем указано в официальной статистике.
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