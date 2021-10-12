Минздрав провалил вакцинацию в Украине: врачи рассказали о промахах власти

В Украине стремительно растет количество госпитализированных с коронавирусом. И, похоже, власти пора признать провал кампании по вакцинации, ведь несмотря на удручающую статистику, граждане не могут свободно получить прививку, а заболевшие вынуждены ожидать в очереди места в реанимации.

Почему Минздрав содействует "покраснению" Украины и как можно избежать новой вспышки заболеваемости – разбирался OBOZREVATEL.

COVID-статистика в нашей стране стремительно ухудшается – если в июне врачи фиксировали по 500-700 новых заболеваний ежедневно, то сейчас эта цифра перевалила за 12 тысяч. Таких показателей не было с апреля.

По словам главного санитарного врача Игоря Кузина, сейчас практически все новые случаи – это инфицирование Дельтой. А СМИ сообщают, что многие инфекционные больницы Украины уже переполнены, количество больных растет ежедневно. Из-за мутации вируса все чаще приходится спасать тех, кому нет и 30 лет.

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Но дальше – хуже: секретарь СНБО Алексей Данилов спрогнозировал, что пик заболеваемости коронавирусом ожидается в конце октября. Согласно расчетам, количество заболевших может на треть превысить прошлогодние максимальные показатели.

Проблемы с доступом

Несмотря на то, что в последнее время прививать стали гораздо активнее, в целом темпы вакцинации в стране пока остаются невысокими. На сегодняшний день прививку получили 13 млн человек. При этом две дозы – только 6 млн, то есть 14% населения. Для сравнения, в странах ЕС уровень вакцинации уже превысил 50%, а в отдельных странах – 70-80%.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко перед своим назначением пообещал за первые 100 дней сделать 10 млн прививок от коронавируса – за лето вакцинироваться должны были 5 миллионов граждан. Но обещание вовремя выполнено не было.

А во время встречи с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Алексеем Даниловым журналист рассказала, что в селе Плоска Хмельницкой области пожилые люди не могут сделать прививку из-за отсутствия вакцины.

"25 августа семейный врач объезжала село и спрашивала, кто хочет вакцинироваться. Моей маме 81 год, она сказала "да". Но с того времени им так и не сделали прививку. Мама, которой 81 год, не может поехать в райцентр. То есть у пожилых есть желание, но никто ничего не делает, чтобы их вакцинировать", – отметила она.

Нехватка вакцины

Судя по информации, которая публикуется в системе мониторинга СНБО, в ряде областей Украины действительно не хватает вакцины. По состоянию на 12 октября наименьшее количество препаратов есть в следующих регионах:

Закарпатская область

всего – 217 594

AstraZeneca – 81 670

Sinovac (CoronaVac) – 28 821

Pfizer-BioNTech – 68 928

Moderna – 38 175

Волынская область

всего – 264 280

AstraZeneca – 80 912

Sinovac (CoronaVac) – 35 363

Pfizer-BioNTech – 139 170

Moderna – 8 835

Луганская область

всего – 318 253

AstraZeneca – 114 930

Sinovac (CoronaVac) – 82 390

Pfizer-BioNTech – 75 708

Moderna – 45 225

Черновицкая область

всего – 274 231

AstraZeneca – 72 070

Sinovac (CoronaVac) – 43 470

Pfizer-BioNTech – 115 656

Moderna – 43 035

Недостаток препаратов в регионах сказывается и на темпах вакцинации. В список аутсайдеров входят Луганская область – 242 317 вакцинированных, Волынская область – 255 251; Черновицкая область – 258 420. В то же время Днепропетровская, Харьковская, Львовская и Киевская области, имеющие достаточно вакцины, лидируют и по темпам иммунизации населения.

Вакцинируют не тех

В ближайшее время Украина вряд ли сможет привить большинство граждан, поэтому сейчас важно сосредоточиться на определенных группах. Эксперты подчеркивают: если вакцинировать пенсионеров и людей с хроническими недугами, то новый рост заболеваемости будет, но смертность не достигнет критической отметки.

"У нас пожилое население вакцинировано только на 17%. То есть, когда Дельта наберет обороты, мы будем иметь не меньшее, а даже большее количество поражения наших граждан... Темпы вакцинации показывают, что мы не только приближаемся к странам третьего мира, мы такой страной фактически являемся", – отмечает врач-эпидемиолог Андрей Александрин.

Чтобы стимулировать вакцинацию групп риска, власти должны поменять информационную кампанию: ведь пожилые люди в Украине пока делают прививки менее охотно, чем остальные. Кроме того, в отдаленных селах можно получить прививку только одним-двумя препаратами – у пациентов нет возможности выбирать, в результате они неохотно обращаются к врачам.

"Еще раз хочу напомнить – концентрируйтесь на вакцинации неиммунных, не болевших людей из групп риска. Их по-прежнему очень много. И они должны быть защищены", – отмечала ведущий инфекционист Минздрава Ольга Голубовская.

Украинцы не понимают важности вакцинации

Минздрав провалил коммуникацию с населением, и в первую очередь это касается эффективной социальной рекламы. В супермаркетах, транспорте, на телевидении практически нет пропаганды вакцины. Даже семейные врачи не предлагают людям сделать прививку, не дают необходимую информацию. К тому же, в нашей стране сильно развита антипрививочная кампания, которую поддерживают даже представители власти.

"Не секрет, что некоторые медики сами отговаривают людей от вакцинации. Это происходит из-за отсутствия знаний и информации... Могу предположить, что как раз в селах и районах больше всего смотрят телевизор. Где в различных шоу депутаты и политики позволяют себе высказываться против вакцин. При этом они не несут никакой ответственности за свои слова. Также власти изначально неправильно вели кампанию по вакцинации – она была направлена на запугивание, развитие мифов. И в результате все это формирует у людей недоверие", – говорит Александрин.

Проблемы с обязательной вакцинацией

7 октября в Минздраве определили перечень профессий, для которых прививки против коронавируса являются обязательными. Речь идет о сотрудниках органов исполнительной власти, учителях и преподавателях. В тоже время эксперты критикуют решение властей – в частности, из-за неполного перечня профессий, которым необходимо сделать прививку.

"Перечень, который указан в приказе, не совсем адекватный. Потому что речь шла исключительно о госслужащих и педагогах. Но к этому списку также относятся и медики, работники транспортной инфраструктуры, сотрудники заведений общепита и так далее. Поэтому тут возникает вопрос, почему список Минздрава настолько ограничен?" – отметил глава Национальной медицинской палаты Сергей Кравченко.

Александрин также считает, что список указанных профессий следует значительно расширить. "Я поддерживаю обязательную вакцинацию, но не поддерживаю этот приказ Минздрава. Во-первых, если бы этот документ был утвержден, то он вызвал бы социальное негодование среди общества: почему там нет медиков, почему нет групп риска и других профессий?", – считает эпидемиолог.

Контроль карантина

Власти в ситуации распространения инфекции должны создать четкие условия социального взаимодействия и работы для всех граждан и жестко требовать их исполнения, считает Александрин. Он привел в пример Италию, где придерживаются пандемических мероприятий. "Те же кинотеатры. Их посетители сидят в шахматном порядке", – отметил врач.

"Любой локдаун является последним мероприятием бездеятельности государства, к которому оно может прибегнуть. Я являюсь противником подобных мероприятий. Считаю, что нужно поставить четкие требования. Например, перед теми же кинотеатрами. Все сидят в шахматном порядке, но уровень СО2 в этом кинозале не должен превышать 800. Если вы сможете создать такую вентиляционную систему, приток и отток, кратность воздухообмена, если вы сможете создать температуру воздуха в этом зале +18… +21 градус и влажность воздуха 40-60%, вы имеете право работать. Но если хоть один из этих показателей превышен, вы не имеете права работать", – подчеркнул он.

"Что бы мы ни делали, какие бы "красные" зоны ни рисовали, до тех пор, пока у нас будет такое положение с общественным транспортом – а в час-пик каждый может посмотреть, насколько забиваются наши маршрутки, трамваи, автобусы, метро – мы сталкиваемся с огромными рисками. У нас система создана таким образом, чтобы мы массово распространяли инфекции", – отметил специалист.

На практике же картина далека от идеала. К примеру, корреспондент OBOZREVATEL, который на днях посетил кинотеатр "Оскар", расположенный в ТРЦ Smart Plaza в районе КПИ, рассказал, что билеты продаются на все места, а посетители находятся в зале без масок. При этом никаких документов при входе не просят.

Критическая ситуация в больницах

Согласно данным СНБО, в некоторых регионах уже не хватает мест в ковидных больницах. К тому же, открытие новых отделений не решает проблему наплыва пациентов, так как не хватает врачей. Критическая ситуация на 12 октября зафиксирована в таких областях:

Донецкая – занято 74,5% коек;

Запорожская – занято 69,4% коек;

Харьковская – занято 68,9% коек;

Одесская – занято 68,8% коек;

Днепропетровская – занято 64,1% коек.

Достаточное количество мест для больных с COVID-19 – только в Киеве, Тернопольской, Закарпатской, Полтавской, Черкасской и Кировоградской областях.

"Одесситы уже лежат в Беляевке, в Черногорске и даже везли одного тяжелого в Раздельную. Реанимационных мест единицы. И как только они освобождаются, их сразу занимают. У нас теперь даже появилось понятие "очередь в реанимацию". Мест на всех не хватит, – недавно рассказала волонтер Екатерина Ножевникова.

Подделка сертификатов

Как это было и с ПЦР-тестами, есть люди, которые незаконным способом пытаются получить COVID-сертификаты – фейковые документы уже заполонили черный рынок, а недобросовестные "бизнесмены" наживаются на здоровье украинцев. Власти же до сих пор не приняли законопроект, вводящий уголовную ответственность за подделку сертификатов. Подробнее об этом читайте здесь.

Украина по-прежнему занимает лидирующие позиции по заболеваемости COVID-19. Только за последние сутки в стране было зафиксировано почти 12 тысяч новых случаев коронавируса. И, несмотря на удручающую статистику, больше половины украинцев все еще не хотят делать прививку. В то же время все эксперты подчеркивают: вакцинация – необходимая мера в разгар эпидемии. Очередная волна уже наглядно показала эффективность прививок – в реанимациях нет пациентов, которые успели пройти полный курс иммунизации. Даже если такие граждане заболевают, то намного легче переносят инфекцию. Они не умирают и не страдают от последствий COVID-19.