"Зрада" отменяется: почему Минздрав изменил сроки хранения вакцины Pfizer

Украина изменила сроки хранения вакцины от коронавируса Pfizer. Если изначально препарат можно было держать в обычном холодильнике только пять дней, то теперь на сайте Госреестра лекарственных средств этот срок составляет целый месяц.

Некоторые журналисты обвинили Минздрав в самодеятельности, однако это не так. OBOZREVATEL объясняет, почему в действиях ведомства нет ничего плохого.

Препарат от коронавируса американской компании Pfizer нужно хранить при температуре -70°C. Для этого даже были созданы специальные морозильные камеры. Однако подобные устройства есть не во всех регионах Украины, поэтому препарат доставляют в крупные областные центры в специальных боксах, а после хранят его в обычном холодильнике.

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Согласно инструкции производителя, это можно делать в течение пяти дней. То есть за это время препарат нужно доставить в пункт вакцинации и полностью использовать.

Однако журналист Сергей Дибров обратил внимание, что на сайте Госреестра лекарственных средств 28 июня это правило изменилось. Вместо пятидневного дедлайна срок хранения вакцины увеличился до одного месяца.

"Сделали "специальную украинскую", без английской версии, инструкцию, и разрешили держать размороженную вакцину в холодильнике не пять дней, а целый месяц. Учитывая, что регистрационное свидетельство осталось прежним, можно быть уверенным, что состав вакцины от этого не поменялся никак", – отметил он.

Как оказалось, не только Минздрав изменил сроки хранения вакцины. Еще в мае аналогичное решение приняли медицинские регуляторы США и Евросоюза.

"FDA разрешает хранить капсулы с размороженной неразведенной вакциной от коронавируса производства Pfizer-BioNTech при температуре 2–8 градусов Цельсия сроком до одного месяца", — говорилось в заявлении.

Такая мера должна сделать COVID-препарат более доступным для применения в отдаленных регионах и для людей, живущих за пределами городов.

Ее разработкой занимались немецкая биотехнологическая компания BioNTech и американский фармацевтический гигант Pfizer. Этот препарат создан по уникальной технологии: после попадания внутрь человеческой клетки вакцина синтезирует белок антигена S (часть уникального шиповидного белка SARS-CoV-2), а наш организм производит на него иммунный ответ.

Именно с применением новой технологии связан один из главных недостатков вакцины – Pfizer нужно хранить при температуре -70°C. А для этого требуется специальное оборудование.

По данным производителя, эффективность после первой дозы составляет 90%, после второй – 95%.

Побочные эффекты. Боль в месте инъекции, повышенная температура, усталость, головная боль, озноб, боль в мышцах, диарея – это самые распространенные реакции организма, которые могут продолжаться в течение нескольких дней.

У Pfizer возможен риск развития миокардита и перикардита. Американский регулятор утверждает, что побочные явления намного чаще наблюдаются у мужчин, симптомы проявляются через несколько дней после вакцинации.

Вакцина одобрена для использования в 91 стране мира, в том числе и в Украине. Полный перечень здесь.