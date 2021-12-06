Микс вакцин или бустерная доза: врач назвала лучшую защиту от COVID-19

Смешивание вакцин от коронавируса может обеспечить лучший уровень защиты, чем две прививки, сделанные одной и той же вакциной. Третья, бустерная доза вакцины даст еще лучшую защиту, возможно, и от штамма Омикрон.

Такое мнение в эксклюзивном блиц-интервью OBOZREVATEL высказала профессор, доктор медицинских наук Алла Волоха. "Я лично очень жду бустерную дозу вакцины. Она точно может защитить от Дельты и от других вариантов коронавируса", – заявила медик.

"Защищает ли она от Омикрона, никто пока не знает. Полагаю, что частично должна защищать. Я не думаю, что это нечто необычное, из ряда вон выходящее. Бустерная доза не защитит от заражения на 100%, но защитит от тяжелых форм, от госпитализации, от смерти",– подчеркнула Волоха.

Комментируя данные последних научных исследований, согласно которым комбинация мРНК-вакцин от COVID-19 может оказаться более эффективной, чем прививка одной вакциной, она признала, что такое действительно возможно.

"Микс вакцин не запрещается. Теоретически я не исключаю, что люди, привитые разными вакцинами, могут иметь лучшую защиту. Но это только одна научная работа, это не глобальное заключение", – заметила она.

"Просто есть более сильные вакцины и более слабые. Если это микс векторной вакцины с мРНК-вакциной, может быть усиление. Например, если первая доза CoronaVac, а вторая мРНК-вакцина, то тоже может быть усиление. Но если CoronaVac дать после мРНК, я не знаю, будет ли серьезное усиление", – пояснила врач.

Она подчеркнула, что однозначный ответ на вопроса, нужно ли комбинировать вакцины, можно дать только в каждом конкретном случае.

"Нужно смотреть, что с чем смешано, болели эти люди коронавирусом или не болели. Тут надо учитывать много факторов", – пояснила медик.

Как писал OBOZREVATEL, ученые в Великобритании провели исследование, посвященное эффективности комбинации вакцин он коронавируса и пришли к выводу, что в таком случае можно получить больший иммунный ответ. Глава МОЗ Украины Виктор Ляшко заявил, что бустерные дозы вакцин от коронавируса могут быть доступны в Украине в январе-феврале 2022 года.