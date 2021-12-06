Микс вакцин или бустерная доза: врач назвала лучшую защиту от COVID-19
Смешивание вакцин от коронавируса может обеспечить лучший уровень защиты, чем две прививки, сделанные одной и той же вакциной. Третья, бустерная доза вакцины даст еще лучшую защиту, возможно, и от штамма Омикрон.
Такое мнение в эксклюзивном блиц-интервью OBOZREVATEL высказала профессор, доктор медицинских наук Алла Волоха. "Я лично очень жду бустерную дозу вакцины. Она точно может защитить от Дельты и от других вариантов коронавируса", – заявила медик.
"Защищает ли она от Омикрона, никто пока не знает. Полагаю, что частично должна защищать. Я не думаю, что это нечто необычное, из ряда вон выходящее. Бустерная доза не защитит от заражения на 100%, но защитит от тяжелых форм, от госпитализации, от смерти",– подчеркнула Волоха.
Комментируя данные последних научных исследований, согласно которым комбинация мРНК-вакцин от COVID-19 может оказаться более эффективной, чем прививка одной вакциной, она признала, что такое действительно возможно.
"Микс вакцин не запрещается. Теоретически я не исключаю, что люди, привитые разными вакцинами, могут иметь лучшую защиту. Но это только одна научная работа, это не глобальное заключение", – заметила она.
"Просто есть более сильные вакцины и более слабые. Если это микс векторной вакцины с мРНК-вакциной, может быть усиление. Например, если первая доза CoronaVac, а вторая мРНК-вакцина, то тоже может быть усиление. Но если CoronaVac дать после мРНК, я не знаю, будет ли серьезное усиление", – пояснила врач.
Она подчеркнула, что однозначный ответ на вопроса, нужно ли комбинировать вакцины, можно дать только в каждом конкретном случае.
"Нужно смотреть, что с чем смешано, болели эти люди коронавирусом или не болели. Тут надо учитывать много факторов", – пояснила медик.
Как писал OBOZREVATEL, ученые в Великобритании провели исследование, посвященное эффективности комбинации вакцин он коронавируса и пришли к выводу, что в таком случае можно получить больший иммунный ответ. Глава МОЗ Украины Виктор Ляшко заявил, что бустерные дозы вакцин от коронавируса могут быть доступны в Украине в январе-феврале 2022 года.
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