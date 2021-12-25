Месяц с Омикроном: 6 фактов, которые нужно знать о новой мутации коронавируса

Новый штамм коронавируса, который получил название Омикрон, обнаружили в более чем ста государствах мира. Страны "Большой семерки" называют мутацию главной угрозой глобальной системе здравоохранения, а ВОЗ предупреждает, что это только начало.

OBOZREVATEL рассказывает, что мы знаем о штамме Омикрон спустя месяц после его выявления.

1. Высокая скорость распространения

Штамм быстро распространяется по миру, все больше стран заявляют о выявлении инфицированных. По состоянию на 22 декабря Омикрон был обнаружен в 110 государствах. Сейчас во всем мире действуют множество ограничений для сдерживания мутации. Например, в Израиле был сформирован так называемый "черный список" стран, въезд из которых запрещен, Япония закрыла границы для всех туристов, а многие члены Евросоюза ввели особые правила для путешествий. Штамм добрался и до Украины, однако пока что мутацию выявили только у одного человека.

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По последней информации ВОЗ, Омикрон распространяется быстрее Дельта-штамма. К примеру, в Великобритании он стал доминирующим всего за месяц. И это при том, что процент полностью вакцинированных в стране достигает почти 70.

"У ВОЗ достаточно информации, свидетельствующей, что этот штамм распространяется очень быстро, с удвоением количества случаев каждые два-три дня", – заявил представитель организации Дэвид Набарро и добавил, что он "никогда не был более обеспокоен" коронавирусом.

Кроме того, результаты исследования Университета Гонконга показывают, что Омикрон способен инфицировать человека в 70 раз быстрее, чем Дельта и начальный вариант.

Ученые изучали, как штамм влияет на человеческие легкие. Для этого они использовали легочную ткань, удаленную для лечения, которую обычно выбрасывают. Как выяснилось, через 24 часа после заражения вирусные частицы Омикрона размножались в бронхах в 70 раз быстрее, чем частицы штамма Дельта и других вариантов вируса.

2. Способность обходить защиту

Омикрон может частично проходить сквозь защиту организма, которую дают вакцины или естественный иммунитет, показывают исследования Африканского научно-исследовательского института здоровья.

Специалисты взяли образцы плазмы у 12 человек, которые вакцинировались двумя дозами Pfizer, и проверили ее способность нейтрализовать новый штамм. Выяснилось, что против мутации препарат дал в 40 раз меньше антител, чем против первоначального штамма. В то же время полностью обойти сформированную защиту он не смог.

Одно из первых рецензируемых исследований нового COVID-варианта также дает основания предположить, что Омикрон действительно превосходит все предыдущие штаммы по своей способности обходить иммунную защиту.

"Мы обнаружили, что большое количество мутаций в варианте Омикрон действительно привело к значительным изменениям в иммунитете людей... Тем не менее, средний показатель ED50 (уровень защиты) от Омикрона все еще выше, чем базовый уровень, что указывает на то, что некоторый защитный эффект все еще существует", – заявил старший научный сотрудник Национального института по контролю за продуктами питания и лекарствами в Китае Ючун Ван.

3. Омикрон легче переносится

Но есть и хорошая новость. Несмотря на скорость распространения, большинство зараженных Омикроном переносят болезнь в легкой форме, заявили в Центре по контролю и профилактике заболеваний США. У пациентов наблюдаются кашель, головная боль, заложенность носа и усталость – то есть симптомы, характерные для обычного гриппа.

У инфицированных также может быть высокая температура и ломота в теле. А вот потеря вкуса или обоняния ни у кого теперь не наблюдается. Хотя у пожилых людей, страдающих, скажем, диабетом или сердечными заболеваниями, есть вероятность осложнений.

Информация, поступающая из ЮАР и Британии, подтверждает, что новый штамм вызывает более легкое течение болезни и значительно реже приводит к госпитализации.

По данным из ЮАР, зараженные новым штаммом имеют на 70—80% более легкое течение болезни, чем вследствие Дельты. Однако там подчеркивают, что эти данные не следует экстраполировать на все страны. В частности, средний возраст населения ЮАР меньше, чем, например, в странах Европы.

То же время в Британии отмечают, что зараженные Омикроном на 15—20% меньше нуждаются в стационарном лечении и на 40-45% реже находятся в больнице больше суток. Также те, кто уже болел коронавирусом, на 50—60% реже нуждаются в госпитализации, чем те, кто до этого не болел. Но риск госпитализации невакцинированных и людей, которые еще не болели ковидом, остается примерно на таком же уровне, как и для предыдущих штаммов.

4. Вакцинация по-прежнему спасает

Компании Pfizer и BioNTech объявили, что три дозы их вакцины нейтрализуют новый вариант COVID-19. В отчете отмечается, что иммунная сыворотка, взятая у вакцинированных спустя месяц после введения бустерной дозы, нейтрализовала Омикрон в степени, сравнимой с теми, которые наблюдаются при нейтрализации двумя дозами препарата других вариантов коронавируса, более ранних, чем Омикрон.

В Израиле подтвердили, что курс вакцинации тремя дозами Pfizer обеспечивает значительную степень защиты против нового штамма, и говорят, что бустерные прививки могут стать ключом защиты от заражения.

Американская компания Moderna также сообщила, что дополнительная доза ее вакцины в десятки раз увеличивает количество антител против штамма Омикрон. Так, третья доза в 50 микрограмм увеличивает количество антител примерно в 37 раз, а доза в 100 микрограмм — в 83 раза.

Иммунитет после вакцинации от препарата AstraZeneca/Covishield начинает снижаться через три месяца после получения последней дозы. В то же время бустерная доза позволяет значительно повысить защиту, в том числе против нового штамма Омикрон.

На фоне распространения нового штамма все больше стран вводит обязательную третью прививку от коронавируса. Так дополнительный укол уже делают в Турции, Италии, Бразилии, Франции, Великобритании и многих других странах. Более того, Израиль и Чили уже начали вакцинировать некоторые категории граждан четвертой дозой. В Украине идею всеобщей бустерной вакцинации пока только обсуждают. Подробнее об этом читайте здесь.

5. CoronaVac не работает

Одна из самых популярных среди украинцев вакцин CoronaVac не способна создать достаточное количество антител для борьбы с новым штаммом Омикрон, выяснили исследователи из Гонконгского университета. Однако бустерная прививка препаратом Pfizer помогает обепечить надежную защиту.

6. У тех, кто уже переболел СOVID-19, риск заразиться выше

Британские ученые в своем исследовании пришли к выводам, что многие из тех, кто подхватил Омикрон, уже переболели COVID-19. По их прогнозам, риск повторного заражения именно новым штаммом примерно в пять раз выше, чем другими вариантами вируса.

7. Омикрон вызовет новую волну заболеваемости

Судя по темпам распространения коронавируса, в мире в скором времени начнется новая волна заболеваемости COVID-19. К примеру, в Великобритании несколько дней назад зарегистрировали более 93 тысяч случаев за сутки – это самый большой показатель за все время пандемии.

Новый рекорд суточных случаев заражения недавно побила и Франция. Еще 8 декабря коронавирус обнаружили у 59 тысяч человек. Больше было только в ноябре 2020 года. Аналогичная ситуация и в Германии – в конце ноября там зафиксировали почти 76 тысяч случаев COVID-19. Растет заполняемость отделений интенсивной терапии и в Италии.

Но это только начало, считают в Европе. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предупредила, что Омикрон может стать доминирующим уже в январе. Во Всемирной организации здравоохранения тоже дают неблагоприятный прогноз: новый COVID-вариант распространяется по миру беспрецедентными темпами.

Ожидается вспышка заболеваемости и в Украине. По подсчетам Минздрава, это произойдет в конце зимы. А в Центре экономики здравоохранения Киевской школы экономики считают, что заболеваемость начнет расти уже в январе. И связано это, в частности, с низким количеством вакцинированных граждан.