Медик о новой волне COVID-19 в Украине: бывает так, что из десяти пациентов на утро остается трое
Медик из Одессы Святослав Линников рассказал о тяжелой ситуации с COVID-19 в Украине. По его словам, количество летальных случаев из-за коронавирусной болезни растет.
Медик отметил, что сейчас коронавирус протекает иначе, ведь новый штамм Дельта более агрессивный, поэтому количество госпитализаций растет. Об этом сообщает BBC Украина.
"Распространенная история, когда пациент днем в стабильном состоянии, а вечером – мгновенное ухудшение. Коллеги рассказывают, бывает такое, что из десяти пациентов на утро остаются трое", – говорил Линников.
В Харькове Наталья Попова возглавляет группу волонтеров, которые помогают в больницах: ставят капельницы, следят за лечением и по возможности предоставляют кислородные баллоны. Она рассказала, что все больные делятся на два типа. Первый – это пациенты, которых они могут спасти, даже если это запущенные случаи болезни в возрасте 50-60 лет.
Вторые – это очень пожилые пациенты в возрасте 95-97 лет, у которых уже очень запущенная ситуация с COVID-19.
"Единственное, что мы можем сделать, облегчить им выход из жизни", – сказала Попова.
Рекорд в Украине по количеству летальных случаев от COVID-19 был зафиксирован 7 апреля 2021 года, когда умер 481 человек.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Харьков накрыла волна заболеваемости коронавирусом – она достигла пика осени 2020 года. В городе открыли резервные медучреждения с COVID-19, однако их заполнили за несколько дней. На подъездах к ковид-больницам стоят очереди со скорых, а в палатах лежат по 10-15 человек.
В Александровской больнице Киева автомобили скорой помощи вынуждены были стоять по несколько часов возле приемной, чтобы передать коллегам заболевших коронавирусом. Без очереди пропускали только тяжелых больных.
Украина оказалась в центре новой волны COVID-19, которая в дальнейшем будет только нарастать и может привести к 50 тыс. больных в медучреждениях. Секретарь СНБО Алексей Данилов предупредил о рисках.
OBOZREVATEL связался с врачами из разных областей Украины и они подробно рассказали, что происходит в COVID-больницах.
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