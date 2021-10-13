Медик о новой волне COVID-19 в Украине: бывает так, что из десяти пациентов на утро остается трое

Медик из Одессы Святослав Линников рассказал о тяжелой ситуации с COVID-19 в Украине. По его словам, количество летальных случаев из-за коронавирусной болезни растет.

Медик отметил, что сейчас коронавирус протекает иначе, ведь новый штамм Дельта более агрессивный, поэтому количество госпитализаций растет. Об этом сообщает BBC Украина.

"Распространенная история, когда пациент днем ​​в стабильном состоянии, а вечером – мгновенное ухудшение. Коллеги рассказывают, бывает такое, что из десяти пациентов на утро остаются трое", – говорил Линников.

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В Харькове Наталья Попова возглавляет группу волонтеров, которые помогают в больницах: ставят капельницы, следят за лечением и по возможности предоставляют кислородные баллоны. Она рассказала, что все больные делятся на два типа. Первый – это пациенты, которых они могут спасти, даже если это запущенные случаи болезни в возрасте 50-60 лет.

Вторые – это очень пожилые пациенты в возрасте 95-97 лет, у которых уже очень запущенная ситуация с COVID-19.

"Единственное, что мы можем сделать, облегчить им выход из жизни", – сказала Попова.

Рекорд в Украине по количеству летальных случаев от COVID-19 был зафиксирован 7 апреля 2021 года, когда умер 481 человек.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Харьков накрыла волна заболеваемости коронавирусом – она достигла пика осени 2020 года. В городе открыли резервные медучреждения с COVID-19, однако их заполнили за несколько дней. На подъездах к ковид-больницам стоят очереди со скорых, а в палатах лежат по 10-15 человек.

В Александровской больнице Киева автомобили скорой помощи вынуждены были стоять по несколько часов возле приемной, чтобы передать коллегам заболевших коронавирусом. Без очереди пропускали только тяжелых больных.