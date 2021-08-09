Массовое тестирование в Ухани и риск появления нового штамма. Хроника коронавируса на 9 августа

Коронавирус в Украине и мире за сутки поразил еще 472,4 тысячи человек и унес по меньшей мере 8000 жизней. На утро 9 августа на планете подтверждено 203,4 млн всех инфицирований, из которых более 4,3 млн жителей планеты умерли, а 182,6 млн переболели и вылечились.

Больше всего новых заражений накануне зафиксировали в Иране – 39,6 тыс., Индии – 36 тыс., Британии – 27,4 тыс., Индонезии – 26,4 тыс. и США – 24,3 тыс. На несколько тысяч меньше выявили в России, Турции, Франции и Мексике. На "родине" COVID-19 в Ухане (Китай) из-за вспышки заболеваемости начали массово тестировать людей, а американцы заговорили о появлении нового, устойчивого к вакцинам штамма вируса.

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Что важно знать об атаке коронавируса:

В Украине с начала пандемии зафиксирован 2 259 451 случай инфицирования, среди которых 50 100 смертей и 2 191 202 выздоровления. Сейчас еще 15 тыс. граждан продолжают болеть.

Лидерами по заражениям в мире остаются США – 36,5 млн, Индия – 31,9 млн и Бразилия – 20,1 млн. Больше всего жизней болезнь унесла тоже именно в этих странах – больше 428-633 миллионов.

Академик НАН Украины Сергей Комисаренко спрогнозировал "взрыв" коронавируса Дельта в Украине уже осенью, в частности, в сентябре или октябре.

В Киеве за 8 августа зарегистрировали 51 новый случай COVID-19. Это больше всего среди всех регионов страны.

За прошедшие сутки в Украине коронавирус диагностировали еще в 300 граждан, а 400 из-за этой болезни попали в медучреждения. Среди новых больных – 20 детей и двое медицинских работников. Умерли еще пятеро пациентов, однако 281 выздоровел .

Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин в интервью "Радио Свобода" рассказал об использовании взаимозаменяемых вакцин от коронавируса, а именно: когда первую дозу можно получить одним препаратом, а вторую – другим.

Врачи китайского города Ухань, где в декабре 2019 года началась пандемия коронавируса, повторно проверили население на COVID-19 , пишут РИА Новости. Решение о тестировании было принято после того, как в городе обнаружили несколько случаев заражения.

Директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи заявил, что увеличение количества вакцинированных может предотвратить появление еще более опасных вариантов коронавируса. Однако не исключено возникновение нового штамма COVID-19, передает USA Today.