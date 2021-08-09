Вакцинация от COVID-19 снижает риск госпитализации в 15 раз: результаты исследования

Вакцинация от коронавирусной болезни значительно снижает риск тяжелой формы заболевания и госпитализации. Это свидетельствует об эффективности препаратов, которые используются в Украине, считают в Минздраве.

Как сообщили в Министерстве здравоохранения, был проведен анализ тяжести заболеваний коронавирусом и числа госпитализаций среди привитых и не привитых пациентов. Результаты показали, что количество заболевших коронавирусом среди привитых двумя дозами составило только 0,7%, из них госпитализировать пришлось лишь 0,4%.

В ведомстве подчеркнули, что те, кто не вакцинировался, имеют вероятность инфицироваться коронавирусной болезнью в 100%.

Видео дня

"В период с 10 мая по 3 августа в Украине было официально зарегистрировано 99 583 случая коронавируса среди украинцев. из них только 0,66% были привиты двумя дозами препарата против инфекции. А среди 24 442 человек, которых пришлось положить в больницу на лечение от коронавируса, только 95 сделали две прививки", - отметили в Минздраве.

Чиновники считают, что это хорошие показатели, которые свидетельствуют в пользу вакцинации от коронавирусной болезни.

В то же время, они отмечают что в своих подсчетах не учитывали тех, у кого болезнь протекает в бессимптомной форме.

Согласно данным Минздрава, на начало августа полностью привиты в Украине около 5,6% населения.

Вакцинация от коронавируса в Украине началась 24.02.2021

В Украине одобрены следующие вакцины против COVID-19: Moderna, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Sinovac.

Как сообщал OBOZREVATEL, стало известно, какие вакцины лучшим образом защищают от штамма Дельта.