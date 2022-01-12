Маски-респираторы можно использовать много раз: эффективны и после 25 обеззараживаний

Американские ученые подсчитали, что маску-респиратор N95 можно дезинфицировать до 25 раз. При этом ее защитные свойства будут оставаться на высоком уровне.

Исследование было проведено специалистами Медицинского центра Бет Исраэль Диаконисс, его результаты опубликованы в American Journal of Infection Control. В нем приняло участи добровольцы, работа длилась с июня по август 2020 года. Они проверяли качество фильтрации маски каждые пять циклов обеззараживания.

Для обеззараживания масок во время эксперимента исследователи использовали испаренную перекись водорода (VHP). Как специалисты отметили в пресс-релизе, она является "стандартным подходом к обеззараживанию".

Видео дня

Исследование показало: даже после 25 раз дезинфицирования N95 так же хорошо прилегал к лицу и отфильтровывал частицы. Эффективность защиты маски оценили в 95%. Чтобы быть классифицированным как респиратор N95, маска как раз должна фильтровать не менее 95% частиц в воздухе.

"В этом исследовании мы не обнаружили статистически значимых различий в качественном и количественном соответствии или эффективности фильтрации при повторной обработке. Эффективность фильтрации оставалась выше 95% даже при 25 циклах обработки без статистически значимого изменения", – говорится в работе.

Тип маски N95 обладает повышенной защищенностью и отфильтровывает до 95% частиц. Такие защитные средства были разработаны и предназначены специально для медиков и имеют определенные особенности, связанные с их работой.

Ранее ученые Университета здравоохранения Северной Каролины провели исследование, которые показали, что респираторы N95 лучше всего защищают от заражения коронавирусом. Исследование опубликовано в научном журнале JAMA Internal Medicine.

Как сообщал OBOZREVATEL, пластиковые прозрачные "маски", часто используемые работниками сферы обслуживания, не являются средством индивидуальной защиты. О них не упоминается ни в одном документе, регулирующем противоэпидемические правила, заявили в Минздраве Украины.